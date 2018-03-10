Украина отправила из Ильичевска в Китай контейнерный поезд, который пройдет так называемым "новым шелковым путем" в обход России. Заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что сейчас активно разрабатываются и другие международные маршруты.
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина зеркально ответит на введение РФ с 1 января продэмбарго. Также он предложил временно ограничить грузовые перевозки в Крым и подготовить перечень товаров и услуг, которые могут поставляться на полуостров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".