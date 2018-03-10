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    грузы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Блокирование российских фур представителями Свободы
    Ровенский облсовет требует запретить транзит грузов РФ по Украине
    22:41 12.03.2016
    343Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Согласно информации, которую передает пресс-служба ВО "Свобода", прекращение транзита транспорта - одно из средств, которое последовательно и системно подорвет российскую экономику.
    Кабинет министров Украины
    Заседание Кабмина по ситуации с транзитом грузов из РФ пройдет 15 февраля
    20:29 14.02.2016
    719Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Согласно информации, в настоящее время проводятся технические консультации с представителями Европейской Комиссии и отдельными государствами-членами Евросоюза.
    Запуск поезда по новому Шелковому пути из Украины в Китай
    "Шелковый путь", XXI век. Украина становится грузовым хабом Европы
    16:58 16.01.2016
    2288ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Украина отправила из Ильичевска в Китай контейнерный поезд, который пройдет так называемым "новым шелковым путем" в обход России. Заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что сейчас активно разрабатываются и другие международные маршруты.
    Яценюк за приостановку грузопотоков в Крым и зеркальный ответ на продэмбарго РФ. Видео
    Яценюк о приостановке грузопотоков в Крым и зеркальном ответе на продэмбарго РФ 
    15:15 23.11.2015
    1091ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина зеркально ответит на введение РФ с 1 января продэмбарго. Также он предложил временно ограничить грузовые перевозки в Крым и подготовить перечень товаров и услуг, которые могут поставляться на полуостров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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