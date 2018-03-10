"Укрзализныця" выражает соболезнования пострадавшим в ДТП с участием Ивана Федорко, произошедшего 3 июля на автодороге Боярка-Заборье, и надеется на объективное расследование ДТП правоохранительными органами.
Как сообщил Антон Геращенко, Иван Федорко работает начальником отдела грузоперевозок "Укразализныци", является другом и соратником уволенного скандального начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".