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    Иван Федорко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Судья по делу ДТП с участием Макса Левина и Ивана Федорко
    ДТП с фотографом: суд отпустил Федорко под личное обязательство
    13:52 06.07.2016
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    Заседание проходило в закрытом режиме. По решению судьи журналистов на него не пустили. Макс Левин, его супруга и один из троих сыновей в настоящий момент находятся в больнице.
    Дом Ивана Федорко
    СМИ показали роскошный дом фигуранта резонансного ДТП Федорко
    10:30 06.07.2016
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    Как видно на фотографиях, участок обнесен высокими забором, из-за которого виднеются очертания внушительного строения. Фотографии дома редакции LB.ua передали активисты.
    На месте ДТП с Максом Левиным и Иваном Федорко
    Фигуранту резонансного ДТП Федорко вручили подозрение
    00:26 05.07.2016
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    По словам фотокорреспондент Макса Левина, экс-чиновник "Укрзализныци" Иван Федорко отказывается давать любые показания относительно дорожно-транспортного происшествия.
    Иван Федорко. Архивное фото
    Фигуранта резонансного ДТП Федорко уволили из "Укрзализныци"
    19:23 04.07.2016
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    "Укрзализныця" выражает соболезнования пострадавшим в ДТП с участием Ивана Федорко, произошедшего 3 июля на автодороге Боярка-Заборье, и надеется на объективное расследование ДТП правоохранительными органами.
    Видео с места ДТП при участии Ивана Федорко и Макса Левина
    Появилось видео с места аварии при участии пьяного чиновника и журналиста 
    16:30 04.07.2016
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    В сеть попали кадры резонансного ДТП в Киевской области, в результате которого пострадала семья известного фотографа Макса Левина. Подробнее об аварии смотрите в видео.
    На месте ДТП с Максом Левиным и Иваном Федорко
    Кадры с места резонансного ДТП при участии пьяного чиновника "Укрзализныци" 
    15:16 04.07.2016
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    Вечером 3 июля на дороге Боярка-Забирье в машину известного фотографа Макса Левина влетел автомобиль Audi Q7, за рулем которого находился пьяный чиновник "Укрзализныци".
    Иван Федорко. Архивное фото
    Полиция нашла Федорко, который протаранил авто фотографа Левина
    13:39 04.07.2016
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    Как отмечается, по факту ДТП открыто два уголовных производства по ч.1 ст.286 и по ст. 342. Мужчина находится в реанимационном отделении одного из медицинских учреждений столицы.
    Иван Федорко
    Стали известны подробности роскошной жизни Федорко, устроившего ДТП с журналистом
    11:38 04.07.2016
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    Как сообщила Соня Кошкина, официально на Иване Федорко записана квартира в Днепровском районе столицы, однако сам он живет в роскошном поместье в Забирье, рядом с которым и произошла авария.
    ДТП с известным фотографом Максом Левиным
    В Мининфраструктуры отреагировали на резонансное ДТП с журналистом
    10:43 04.07.2016
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    Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что утром обратился с требованием к Войцеху Бальчуну безотлагательно уволить Ивана Федорко в течение сегодняшнего дня.
    Иван Федорко
    Стало известно, где работает фигурант ДТП с журналистом
    09:56 04.07.2016
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    Как сообщил Антон Геращенко, Иван Федорко работает начальником отдела грузоперевозок "Укразализныци", является другом и соратником уволенного скандального начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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