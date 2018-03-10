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    Электротяжмаш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    На заводе Электротяжмаш. Архивное фото
    "Электротяжмаш" изготовит гидрогенераторы для Киевской ГАЭС
    02:01 22.03.2017
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    Работы будут выполняться в рамках проекта "Реабилитация гидроэлектростанций", который реализуется благодаря финансированию Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.
    Укрзализныця
    При Януковиче в госкомпаниях воровали тупо, а теперь красиво – эксперт
    14:59 14.04.2016
    1017
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний и заместитель министра инфраструктуры, руководитель аппарата Владимир Омелян прокомментировали возможное назначение главой "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна.
    Работа на Южмаше. Архивное фото
    Промышленность, умноженная на ноль: полная деиндустриализация Украины
    16:40 06.03.2016
    23931Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Из списка крупнейших налогоплательщиков Украины исчезли промышленные предприятия. Больше всех налогов платят "Нафтогаз", табачные компании "Филип Морис Украина" и "Джей Ти Интернешнл Украина". Машиностроение и аграрии замыкают рейтинг из ста компаний.
    Арсений Яценюк в ходе отчета в Верховной Раде 16 февраля 2016
    "Электротяжмаш" и "Турбоатом" выйдут на рынки ряда стран - Яценюк
    20:15 23.02.2016
    1941Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По словам премьер-министра Арсения Яценюка, при утверждении финансовых планов развития этих компаний отдельное финансирование будет предусмотрено на инвестиционную составляющую.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
    Яценюк поручил проверить 20 крупнейших госкомпаний
    13:15 16.11.2015
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    По словам главы правительства, он дал поручение проверить госкомпании, "начиная с НАК "Нафтогаз Украины" и "Энергоатома" и заканчивая "Электротяжмашем" и Одесским припортовым заводом".
    На Электротяжмаше показывают модернизированные цеха
    С работы – в АТО: мобилизация бьет по харьковским заводам
    12:07 14.05.2015
    5496Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Найти замену многим из мобилизованных специалистов – проблема для харьковских промпредприятий. Кадровые трудности грозят срывом контрактов, неустойками и потерей репутации. В полный рост встает вопрос "брони" для самых ценных работников.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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