Работы будут выполняться в рамках проекта "Реабилитация гидроэлектростанций", который реализуется благодаря финансированию Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.
Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний и заместитель министра инфраструктуры, руководитель аппарата Владимир Омелян прокомментировали возможное назначение главой "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна.
Из списка крупнейших налогоплательщиков Украины исчезли промышленные предприятия. Больше всех налогов платят "Нафтогаз", табачные компании "Филип Морис Украина" и "Джей Ти Интернешнл Украина". Машиностроение и аграрии замыкают рейтинг из ста компаний.
Найти замену многим из мобилизованных специалистов – проблема для харьковских промпредприятий. Кадровые трудности грозят срывом контрактов, неустойками и потерей репутации. В полный рост встает вопрос "брони" для самых ценных работников.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.