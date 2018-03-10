Как сообщил Антон Геращенко, Иван Федорко работает начальником отдела грузоперевозок "Укразализныци", является другом и соратником уволенного скандального начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина.
Как сообщается, автомобиль Левина был разбит в хлам. Жена и сын фотографа с многочисленными переломами госпитализированы. У ребенка ушиб головного мозга. Аварию устроил пьяный помощник председателя Совета ветеранов МВД.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".