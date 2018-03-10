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    грузоперевозки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Железнодорожные пути. Архивное фото
    В Украине грузоперевозки по железной дороге подорожали на 15%
    23:42 01.05.2016
    377Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По информации представителя "Укрзализныци", "благодаря данному своевременному повышению тарифов на грузоперевозки, компания заработает дополнительные 100 млн грн".
    Запуск поезда по новому Шелковому пути из Украины в Китай
    Коррупция станет на пути нового "Шелкового пути" - эксперт
    09:08 30.01.2016
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    Завершает свой первый рейс контейнерный поезд, отправленный по маршруту Украина-Китай в обход России. Экономический эксперт Ирина Клименко заявила, что пока доставка грузов по новому "Шелковому пути" обходится очень дорого, но есть перспективы.
    Запуск поезда по новому Шелковому пути из Украины в Китай
    "Шелковый путь", XXI век. Украина становится грузовым хабом Европы
    16:58 16.01.2016
    2288ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Украина отправила из Ильичевска в Китай контейнерный поезд, который пройдет так называемым "новым шелковым путем" в обход России. Заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что сейчас активно разрабатываются и другие международные маршруты.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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