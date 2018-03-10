Завершает свой первый рейс контейнерный поезд, отправленный по маршруту Украина-Китай в обход России. Экономический эксперт Ирина Клименко заявила, что пока доставка грузов по новому "Шелковому пути" обходится очень дорого, но есть перспективы.
Украина отправила из Ильичевска в Китай контейнерный поезд, который пройдет так называемым "новым шелковым путем" в обход России. Заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что сейчас активно разрабатываются и другие международные маршруты.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.