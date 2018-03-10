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    Игорь Насалик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 174
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    ОАО Газпром
    DW: является ли Украина заложницей российского газа?
    10:54 06.03.2018
    1705Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Украинское правительство вынуждено ограничить потребление газа из-за политики "Газпрома". Однако, опрошенные Deutsche Welle эксперты уверены, что все не настолько катастрофично - Киев может использовать ситуацию в свою пользу.
    Школьница. Архивное фото
    Регионы и Киев: "газовые" каникулы порвали страну
    18:37 05.03.2018
    1893Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Конфликт из-за газа стал демонстрацией того, что политика центральных властей все больше возмущает и раздражает украинские регионы, усиливая стремление в сторону федерализации.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Успокоили. Минэнерго не будет повышать цены на газ для населения
    12:58 17.01.2018
    812
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Министерство не инициирует повышения цен на газ для населения.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Как жить будем, министр Насалик? Правда, далекая от реальности
    08:23 23.12.2017
    1939
    Министр выразил мнение, что бензин дорожает из-за того, чтоб более 80% светлых нефтепродуктов завозится из-за рубежа и предлагает увеличивать производство отечественного бензина.
    Министр угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    Глава Минэнерго прокомментировал сообщения об аресте газа из Словакии
    11:10 22.12.2017
    675
    Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил в пятницу в комментарии РИА Новости, что не располагает информацией об аресте словацким судом поставок газа из Словакии в адрес "Нафтогаза".
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    Насалик: нет преград для захода импортеров на рынок электроэнергии
    14:37 21.12.2017
    82
    Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что сейчас кто угодно может войти на украинский рынок электроэнергии, страна открыта.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Газ подорожал из-за девальвации гривны - Насалик
    14:12 13.12.2017
    992Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины пояснил причины повышения цен на голубое топливо.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Суд арестовал по иску о долгах 2 участка и машину главы Минэнерго - СМИ
    13:18 06.12.2017
    92
    Сообщается, что суд арестовал два земучастка и автомобиль Насалика из-за долгов по иску президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов") Петра Дыминского.
    Игорь Насалик
    Главу Минэнерго требуют уволить за бунт на волынской шахте
    10:29 30.11.2017
    263
    Народный депутат от "Народного фронта" зарегистрировал в парламенте проект поставновления об отставке главы Минэнерго.
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    Насалик сделал прогноз по прохождению отопительного сезона
    12:21 27.10.2017
    696Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    По словам главы Минэнерго, все необходимое - уголь и газ - для качественного прохождения отопительного сезона в Украине есть и не стоит сеять панику.
    Флаги Украины и Польши
    Польша - Украина: детали и последствия скандала с углем Донбасса
    19:14 07.10.2017
    6238
    Пока Украина закупает втридорога уголь в ЮАР и США, Польша наладила поставки антрацита с неподконтрольных территорий Донбасса, тем самым, нарушив экономическую блокаду ОРДЛО, которую Киев установил в начале этого года.
    Разгрузка угля. Архивное фото
    Киев поручил посольствам отслеживать незаконные поставки угля из Донбасса
    04:38 07.10.2017
    415
    Министр энергетики Игорь Насалик напомнил, что Украина на уровне СНБО приняла решение о полной блокаде угля. Он также подчеркнул, что реализация угля из зоны ОРДЛО – это прямое финансирование терроризма.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    В Минэнергетики оценили возможность веерных отключений электричества
    00:40 07.10.2017
    449Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    По словам министра энергетики Игоря Насалика, предпосылок для веерных отключений электричества нет. По его словам, Украина имеет "возможности для экспорта электроэнергии, а не только для обеспечения внутренних потребностей".
    Разгрузка угля из США в порту Южном. Архивное фото
    США отправили в Украину вторую партию антрацита
    21:27 06.10.2017
    295
    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоряь Насалика, уже зафрахтовано 700 тысяч тонн угля из США, первый корабль уже пришел, второй – загрузился, уже вышел из порта.
    Уголь
    Польша заверила Украину в блокировании поставок угля из Донбасса
    09:33 05.10.2017
    459
    Министр энергетики Польши заверил украинского коллегу, что будет проведена полная проверка по факту поставок угля с Донбасса в Польшу. Игорь Насалик подчеркнул, что основная задача – максимально заблокировать этот процесс.
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Угольная отрасль Украины: ни жив ни мертв. А как же отопсезон?
    13:52 08.09.2017
    1727Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Сбылись худшие прогнозы по последствиям блокады – потеряв доступ к антрацитовым шахтам Донбасса, Украина попала в угольную зависимость от РФ и вынуждена наращивать импорт.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Насалик обжаловал арест своей квартиры и дома
    12:16 23.08.2017
    107
    Как отметили в суде, в Апелляционный суд Киева жалоба министра Насалика по состоянию на среду не поступала. В связи с этим дата рассмотрения апелляции еще не определена.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    За долги. Суд арестовал квартиру и дом министра энергетики Насалика
    11:55 16.08.2017
    1556
    Бизнесмен, президент футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петр Дыминский подал в суд иск о взыскании задолженности с Игоря Насалика по договору займа (сумма задолженности в решении суда не указана).
    Линии электропередач. Архивное фото
    В Минэнерго заявили о снижении цены на электроэнергию
    06:46 09.08.2017
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    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, баланс, который готовится на 2018 год, энергетический баланс Украины, предусматривает дальнейший рост атомной энергетики.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Тарифная колыбельная от Насалика: не спите, замерзнете
    11:32 08.08.2017
    835Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Все заявления членов правительства Украины по поводу сохранения или даже снижения действующих тарифов — попытка успокоить общественное мнение накануне тектонических сдвигов в энергетической сфере, которые приведут к росту тарифов.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Школьница. Архивное фото
    Регионы и Киев: "газовые" каникулы порвали страну
    18:37 05.03.2018
    1893
    Конфликт из-за газа стал демонстрацией того, что политика центральных властей все больше возмущает и раздражает украинские регионы, усиливая стремление в сторону федерализации.
    ОАО Газпром
    DW: является ли Украина заложницей российского газа?
    10:54 06.03.2018
    1705
    Украинское правительство вынуждено ограничить потребление газа из-за политики "Газпрома". Однако, опрошенные Deutsche Welle эксперты уверены, что все не настолько катастрофично - Киев может использовать ситуацию в свою пользу.
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