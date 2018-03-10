Украинское правительство вынуждено ограничить потребление газа из-за политики "Газпрома". Однако, опрошенные Deutsche Welle эксперты уверены, что все не настолько катастрофично - Киев может использовать ситуацию в свою пользу.
Пока Украина закупает втридорога уголь в ЮАР и США, Польша наладила поставки антрацита с неподконтрольных территорий Донбасса, тем самым, нарушив экономическую блокаду ОРДЛО, которую Киев установил в начале этого года.
Министр энергетики Игорь Насалик напомнил, что Украина на уровне СНБО приняла решение о полной блокаде угля. Он также подчеркнул, что реализация угля из зоны ОРДЛО – это прямое финансирование терроризма.
По словам министра энергетики Игоря Насалика, предпосылок для веерных отключений электричества нет. По его словам, Украина имеет "возможности для экспорта электроэнергии, а не только для обеспечения внутренних потребностей".
Министр энергетики Польши заверил украинского коллегу, что будет проведена полная проверка по факту поставок угля с Донбасса в Польшу. Игорь Насалик подчеркнул, что основная задача – максимально заблокировать этот процесс.
Все заявления членов правительства Украины по поводу сохранения или даже снижения действующих тарифов — попытка успокоить общественное мнение накануне тектонических сдвигов в энергетической сфере, которые приведут к росту тарифов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинское правительство вынуждено ограничить потребление газа из-за политики "Газпрома". Однако, опрошенные Deutsche Welle эксперты уверены, что все не настолько катастрофично - Киев может использовать ситуацию в свою пользу.