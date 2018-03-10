В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
В Киеве назревает новый скандал вокруг переименования проспекта Правды. Как сообщил директор Института нацпамяти Владимир Вятрович, один из жителей города посетовал на ненадлежащее выполнение закона о декоммунизации.
Я противник сноса советских памятников, потому что не просто Красная Армия, а сотни тысяч простых советских людей, мужчин и женщин, парней и девушек отдали свои жизни за победу в войне с Германией, считает депутат Сейма Польши.
Специальный корреспондент "ГС" Екатерина Ирха сообщила, что жители Мукачево надеются, что окончательным переименованием улиц Бандеры и Шухевича власти поставят жирную точку, поскольку такие процессы выглядят несерьезно.
То, что сегодня кажется выходящим из ряда вон, уже завтра может стать суровой реальностью. Сами законы "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", а их четыре, были приняты два года назад, президент подписал 15 мая 2015 года.
Одесский горсовет вернул старые названия ряду улиц, которые переименовали в рамках декоммунизации. Однако такое решение пришлось далеко не всем по вкусу, некоторые поговаривают о срыве процесса и ответственности… А что же об этом пишут в соцсетях?
По информации культурного центра "Изоляция", по результатам народного голосования победил проект "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильйо, который будет реализован с 3 по 17 мая 2017 года.
Согласно заявлению пресс-службы Луганской областной администрации, с помощью обычного цемента и красок участники АТО сделали памятник Тарасу Шевченко, в руках которого вместо "устава партии красных диктаторов" оказался "Кобзарь".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
Одесситы сняли ироничный ролик о деятельности реформаторов и проводимой декоммунизации. Короткометражка "Таблички" высмеивает повсеместное переименование улиц, городов и прочих названий без устранения острых социальных проблем.
Народный депутат от фракции "Народный фронт" Татьяна Донец сообщила, как готовилось решение о переименовании Днепропетровска. Она считает, что "минувший год должен был стать подготовительным", однако этого не было.
В Днепропетровске радикально настроенные патриоты повалили памятник Григорию Петровскому, в честь которого был назван город. После чего толпа с криками "Слава Украине! Героям слава!" залезла на спину и шею исполинской скульптуры.