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    декоммунизация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 69
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    Кличко снова рассмешил киевлян оговоркой на ТВ. Видео
    Кличко снова рассмешил киевлян оговоркой о декоммунизации 
    03:37 26.02.2018
    2439Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире канала NewsOne, отвечая на вопрос о декоммунизацию арки Дружбы народов и монументальной скульптуры Родина-Мать.
    Станция метро Шулявская
    В Киеве не будут декоммунизировать лозунги СССР на станции метро "Шулявская"
    16:56 16.02.2018
    180Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения Александр Харченко отметил, что это просто слова и они сами по себе не имеют никакой ассоциации с тоталитаризмом.
    Вид на Днепр (ранее Днепропетровск)
    В Днепре спорят по поводу переименования области
    05:56 11.02.2018
    1098Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
    Декоммунизация в Днепре
    Создать - нет, переименовать - да. Галоп декоммунизации по Украине
    07:57 04.02.2018
    1689Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    С начала года по стране активизировался вопрос переименования улиц, городов и областей. С бесконечной декоммунизацией в Киеве может исчезнуть бульвар Дружбы народов и станция метро "Петровка".
    Гривны
    Тренд дня: "шулеры у власти уже дерибанят бюджетные миллиарды"
    13:36 27.12.2017
    1284Украина 2018: новые испытания
    Политические эксперты, аналитики и блогеры проанализировали ход реформ, отметив коррупционную составляющую декоммунизации, а также прокомментировали инициативы властей в судебной сфере и обороне.
    Националисты разбили голову Ленина у памятника жертвам Голодомора в Кривом Роге
    В Кривом Роге у памятника жертвам Голодомора разбили голову скульптуры Ленина 
    00:54 26.11.2017
    261Мероприятия в День памяти жертв Голодомора
    В субботу вечером в Кривом Роге возле памятника жертвам Голодомора и политических репрессий активисты разбили скульптурную голову Ленина, сообщила одна из организаторов акции Татьяна Соловьева.
    Декоммунизация в Днепре
    Из Днепра: самоидентичность, 23 февраля по-новому и Новый год в марте
    13:56 23.11.2017
    872Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Днепрянам расскажут, что они - потомки запорожских казаков, а не просто жители города сталеваров и ракетчиков. Из бюджета на это выделят 66 миллионов гривен.
    Глава института Нацпамяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    Декоммунизация как диагноз: на очереди пельмени, реки, пруды, театры
    17:00 02.11.2017
    2714Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Проведя тотальное переименование городов и улиц, ура-патриоты во власти в ближайшее время намерены добраться до продуктов питания и репертуаров театров.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    Есть у декоммунизации начало... В Киеве снова переименования
    18:04 12.10.2017
    1443Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В Киеве назревает новый скандал вокруг переименования проспекта Правды. Как сообщил директор Института нацпамяти Владимир Вятрович, один из жителей города посетовал на ненадлежащее выполнение закона о декоммунизации.
    Додекоммунизировались. Власти на местах восстанавливают снесенные памятники 
    18:51 02.10.2017
    1989Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В селе Кубей, Болградского района, местные власти восстановили памятники Ленину и Калинину, которые должны были быть демонтированы по Закону "О декоммунизации".
    Протесты в Варшаве. Архивное фото
    Декоммунизация в Польше вызывала жаркие споры
    09:37 11.09.2017
    7511Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Польские политики и законодатели призывают отказаться от сноса памятников красноармейцам и попыток фальсификации истории.
    Януш Саноцкий
    Закончился год декоммунизации в Польше. Итоги
    18:35 08.09.2017
    158
    Я противник сноса советских памятников, потому что не просто Красная Армия, а сотни тысяч простых советских людей, мужчин и женщин, парней и девушек отдали свои жизни за победу в войне с Германией, считает депутат Сейма Польши.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Мукачево: декоммунизация и Москаль
    18:33 07.07.2017
    1031Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Специальный корреспондент "ГС" Екатерина Ирха сообщила, что жители Мукачево надеются, что окончательным переименованием улиц Бандеры и Шухевича власти поставят жирную точку, поскольку такие процессы выглядят несерьезно.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль посоветовал жителю Ужгорода обратиться в психбольницу
    17:04 07.07.2017
    1224Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Житель Ужгорода Иван Данацко заявил, что предложил главе облгосадминистрации Геннадию Москалю "повторить подвиг Кличко и переименовать проспект Свободы в Ужгороде в проспект Хорти".
    Памятник Владимиру Ленину. Архивное фото
    Маркс, Ленин, судья Стрельбицкий и один студент. Нет, не Раскольников
    18:33 16.05.2017
    1586Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    То, что сегодня кажется выходящим из ряда вон, уже завтра может стать суровой реальностью. Сами законы "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", а их четыре, были приняты два года назад, президент подписал 15 мая 2015 года.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    Пушков: без Ленина не было бы даже намека на государственность Украины
    01:53 14.05.2017
    545
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, без Ленина у Украины не было бы даже намека на государственность, а без Сталина не было бы и своего места в ООН с 1945.
    В Одесской области распилили последний памятник Ленину
    В Одесской области распилили последний памятник Ленину - СМИ
    21:50 05.05.2017
    108Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Согласно информации СМИ, неизвестные распилили скульптура Владимира Ленина, стоявшего на постаменте в селе Затишье Захарьевского района Одесской области.
    Одесский горсовет
    Соцмедиа обсуждали, как мы Одессу неудачно декоммунизировали
    19:25 27.04.2017
    1494Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Одесский горсовет вернул старые названия ряду улиц, которые переименовали в рамках декоммунизации. Однако такое решение пришлось далеко не всем по вкусу, некоторые поговаривают о срыве процесса и ответственности… А что же об этом пишут в соцсетях?
    Розмарин
    В Киеве на месте снесенного памятника Ленину посадят розмарин
    16:43 14.04.2017
    81На металлолом. Украина против советских памятников.
    По информации культурного центра "Изоляция", по результатам народного голосования победил проект "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильйо, который будет реализован с 3 по 17 мая 2017 года.
    Памятник Ленину превратили в памятник Шевченко в Луганской области
    Памятник Ленину "превратили" в памятник Шевченко в Луганской области
    15:51 09.03.2017
    319На металлолом. Украина против советских памятников.
    Согласно заявлению пресс-службы Луганской областной администрации, с помощью обычного цемента и красок участники АТО сделали памятник Тарасу Шевченко, в руках которого вместо "устава партии красных диктаторов" оказался "Кобзарь".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Кличко снова рассмешил киевлян оговоркой на ТВ. Видео
    Кличко снова рассмешил киевлян оговоркой о декоммунизации 
    03:37 26.02.2018
    2439
    Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире канала NewsOne, отвечая на вопрос о декоммунизацию арки Дружбы народов и монументальной скульптуры Родина-Мать.
    Вид на Днепр (ранее Днепропетровск)
    В Днепре спорят по поводу переименования области
    05:56 11.02.2018
    1098
    В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
    Станция метро Шулявская
    В Киеве не будут декоммунизировать лозунги СССР на станции метро "Шулявская"
    16:56 16.02.2018
    180
    Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения Александр Харченко отметил, что это просто слова и они сами по себе не имеют никакой ассоциации с тоталитаризмом.
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