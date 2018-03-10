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    Войцех Бальчун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 79
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    Пассажирский поезд. Архивное фото
    "Укрзализныця" после Бальчуна: апокалиптические впечатления от поездки
    14:10 18.02.2018
    5255Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.
    Чиновники. Архивное фото
    А напоследок я скажу... С каким багажом "варяги" покидают Украину
    19:11 26.09.2017
    2553
    На министров-иностранцев в Украине возлагали большие надежды. Но продержались они недолго и спустя год почти все ушли из власти. Среди основных причин, почему подали в отставку, называли политическое давление и масштабную коррупцию.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш о "варягах" и преступной политике Украины
    17:35 26.09.2017
    1315Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Зарабатывать сотни тысяч в месяц, прогулять половину рабочих дней, принести убытки государству и спокойно убраться восвояси: Остап Бендер тихо кусает локти от зависти к Бальчуну, считает юрист Елена Лукаш.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Перед Порошенко сложная задача: перековать "зраду" на "перемогу" - Золотарев
    12:31 26.09.2017
    1422
    Экс-глава "Укрзализныци" рассказал о своем наибольшем успехе в Украине, Беларусь требует расследовать хулиганскую акцию возле своего посольства в Киеве, а в Германии состоялись выборы. События проанализировал эксперт Андрей Золотарев.
    Пассажирский поезд. Архивное фото
    "Укрзализныця" после Бальчуна: разруха продолжается
    18:23 23.09.2017
    2568Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    "Укрзализныцю" усиленно готовят к приватизацию, однако перед этим ее хотят разделить на несколько частей, поделив лакомые куски между олигархами, а неликвид оставить государству.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян, Войцех Бальчун - в центре
    Омелян о Бальчуне: просто сбежал из Украины
    10:02 18.09.2017
    5424
    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что экс-глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун вместо того чтобы делать реформу, профессионально работать и никого не слушать, он с самого начала пошел договариваться.
    Укрзализныця
    Война за "Укрзализныцю": кому достанутся потоки актива?
    17:52 29.08.2017
    592Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    После скандального ухода Войцеха Бальчуна с поста главы "Укрзализныци" провластные партии ужесточили борьбу за право контроля над железнодорожным монополистом. Сама же компания, оставшись без руководства, в ближайшее время планирует сокращение сотрудников.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Бортник: борьба за "Укрзализныцю". На кону – экономика Украины
    15:52 23.08.2017
    1688Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Борьба за 5% ВВП и десятки миллиардов потоков "Укрзализныци" продолжается, но очень важно, чтобы при этом "с водой не выплеснули младенца": не разрушили и не украли то, что создавалось всей страной и не одно десятилетие, предостерегает политолог Руслан Бортник.
    Войцех Бальчун
    Бортник: уход Бальчуна – щелчок по носу Гройсману от Порошенко
    16:46 12.08.2017
    1378Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    "Укрзализныця" всегда работала себе в миллиардные убытки, но на радость олигархам. Бальчун же впервые вывел компанию на прибыль и отчитался об этом, поэтому нажил себе много врагов, сообщил политолог Руслан Бортник.
    Владимир Шульмейстер. Архивное фото
    Шульмейстер: надбавка к зарплате чиновника - это укол от коррупции
    10:24 12.08.2017
    273Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Опыт работы международных специалистов в Украине неудачен, поскольку показал, что к нам едут менеджеры, с которыми легко договориться, заявил эксперт по инфраструктуре Владимир Шульмейстер.
    Андрей Золотарев
    Итоги недели: в Украине стираются моральные грани дозволенного – Золотарев
    19:31 11.08.2017
    2530
    Политический горизонт у премьера Гройсмана – гораздо дальше, чем у президента Порошенко, из-за чего вновь возникает привычный для Украины конфликт, отмечает политолог Андрей Золотарев.
    Войцех Бальчун
    Голубой вагон бежит... Бальчун и "Укрзализныця"
    15:17 11.08.2017
    636Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Во всей истории Бальчуном наиболее удручающим является тот факт, что Украина бездарно теряет время, деньги и перспективы, назначая на столь ответственные посты абсолютно некомпетентных людей.
    Войцех Бальчун
    Приехали, заработали, уехали. Эксперт о Бальчуне и компании
    14:45 11.08.2017
    600Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Все отставники-варяги уезжают из Украины в хорошем настроении и с туго набитыми карманами: их зарплаты были фантастическими и теперь можно хорошо отдохнуть, отмечает политический эксперт Николай Спиридонов.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Волошин: опыт приглашения "варягов" в Украину провалился
    09:32 11.08.2017
    623Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Никто из крикунов, приветствовавших изначально ущербную и глупейшую идею приглашать варягов, не покается и не извинится: как не извиняются за многие иллюзии последних трех лет, заявил политолог Олег Волошин.
    Войцех Бальчун
    Бальчун и цена его ухода: кому платить?
    18:43 10.08.2017
    880Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    В случае с отставкой Бальчуна во власти случился "договорняк" и сейчас все будет зависеть от Кабмина, проведут ли открытый прозрачный конкурс или отдадут "Укрзализныцю" под контроль нужным людям, отмечают эксперты.
    Войцех Бальчун
    Бальчун, Насиров – несерьезно о серьезном
    18:28 10.08.2017
    554Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    История с Войцехом Бальчуном и Роман Насировым должна стать для нас всех уроком – как быстро уходят варяги и как не хотят уходить "любящие работать" украинские чиновники, иронизирует экономист Сергей Фурса.
    Укрзализныця
    Борьба за "Укрзализныцю" не на шутку обостряется - аналитик
    16:37 10.08.2017
    395Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Сражение за политическое влияние на "Укрзализныцю" продолжится между Администрацией президента и командой Арсения Яценюка, допускает политический эксперт Валерий Гончарук.
    Постой, паровоз. Соцсети взорвали фотожабы на отставку рокера Бальчуна 
    16:32 10.08.2017
    786Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Польский рок-музыкант Войцех Бальчун ушел в отставку с поста главы "Укрзализныци". Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на увольнение поляка. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Вывеска НАБУ
    НАБУ пригрозило Бальчуну из-за "схем" в "Укрзализныце"
    15:43 10.08.2017
    214Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    В НАБУ сообщили, что если будут доказательства причастности Бальчуна к коррупционным схемам "Укрзализныци", реакция будет обязательно.
    Владимир Шульмейстер, экс-первый замминистра инфраструктуры Украины, директор программы Инфраструктура будущего Украинского института будущего
    Шульмейстер: подобных бальчунов увольняют, имея на них папку с компроматом
    15:30 10.08.2017
    393Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Деятельность Войцеха Балчуна на должности руководителя "Укрзализныци" способствовала тому, что поток грузов будет все больше переходить на другой вид транспорта, убежден эксперт Владимир Шульмейстер.
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    "Укрзализныця" после Бальчуна: апокалиптические впечатления от поездки
    14:10 18.02.2018
    5255
    Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.
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