Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.
На министров-иностранцев в Украине возлагали большие надежды. Но продержались они недолго и спустя год почти все ушли из власти. Среди основных причин, почему подали в отставку, называли политическое давление и масштабную коррупцию.
Зарабатывать сотни тысяч в месяц, прогулять половину рабочих дней, принести убытки государству и спокойно убраться восвояси: Остап Бендер тихо кусает локти от зависти к Бальчуну, считает юрист Елена Лукаш.
Экс-глава "Укрзализныци" рассказал о своем наибольшем успехе в Украине, Беларусь требует расследовать хулиганскую акцию возле своего посольства в Киеве, а в Германии состоялись выборы. События проанализировал эксперт Андрей Золотарев.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что экс-глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун вместо того чтобы делать реформу, профессионально работать и никого не слушать, он с самого начала пошел договариваться.
После скандального ухода Войцеха Бальчуна с поста главы "Укрзализныци" провластные партии ужесточили борьбу за право контроля над железнодорожным монополистом. Сама же компания, оставшись без руководства, в ближайшее время планирует сокращение сотрудников.
Борьба за 5% ВВП и десятки миллиардов потоков "Укрзализныци" продолжается, но очень важно, чтобы при этом "с водой не выплеснули младенца": не разрушили и не украли то, что создавалось всей страной и не одно десятилетие, предостерегает политолог Руслан Бортник.
"Укрзализныця" всегда работала себе в миллиардные убытки, но на радость олигархам. Бальчун же впервые вывел компанию на прибыль и отчитался об этом, поэтому нажил себе много врагов, сообщил политолог Руслан Бортник.
Все отставники-варяги уезжают из Украины в хорошем настроении и с туго набитыми карманами: их зарплаты были фантастическими и теперь можно хорошо отдохнуть, отмечает политический эксперт Николай Спиридонов.
Никто из крикунов, приветствовавших изначально ущербную и глупейшую идею приглашать варягов, не покается и не извинится: как не извиняются за многие иллюзии последних трех лет, заявил политолог Олег Волошин.
В случае с отставкой Бальчуна во власти случился "договорняк" и сейчас все будет зависеть от Кабмина, проведут ли открытый прозрачный конкурс или отдадут "Укрзализныцю" под контроль нужным людям, отмечают эксперты.
История с Войцехом Бальчуном и Роман Насировым должна стать для нас всех уроком – как быстро уходят варяги и как не хотят уходить "любящие работать" украинские чиновники, иронизирует экономист Сергей Фурса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.