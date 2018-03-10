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Борьба за 5% ВВП и десятки миллиардов потоков "Укрзализныци" продолжается, но очень важно, чтобы при этом "с водой не выплеснули младенца": не разрушили и не украли то, что создавалось всей страной и не одно десятилетие, предостерегает политолог Руслан Бортник.