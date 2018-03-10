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    Киевский метрополитен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 188
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    Алексей Якубин
    Якубин: переименование "Петровки" = годовой стипендиальный бюджет
    07:16 13.02.2018
    695Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Политолог Алексей Якубин отмечает, что стоимость переименования станции "Петровка" - годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов. И это в стране, в которой правительство сократило наполовину получателей академических стипендий.
    ЧП в киевском метро
    В Киевском метро пенсионерка оказалась на пути 
    17:52 18.01.2018
    489
    Чрезвычайное происшествие произошло в четверг в Киевском метро. Около 15:00 на станции метро Дворец Спорта кто-то случайно толкнул женщину на пути.
    Станция метро Левобережная в Киеве. Архивное фото
    На "красной" ветке киевского метро встали поезда
    17:57 11.01.2018
    227
    Поезда не ходили на участке "Левобережная" - "Арсенальная" в течение получаса. Причина ограниченного движения на "красной" ветке столичного метро - неисправность поезда.
    Киевский метрополитен. Архивное фото
    В сети разгорелся скандал из-за плаката "про калек" в метро Киева
    06:11 27.12.2017
    901
    пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон отметила, что плакат был размещен давно, однако шумиха вокруг него поднялась совсем недавно.
    Киевский метрополитен
    Одна из веток киевского метро приостановила работу: на рельсы упал человек -ТВ
    11:32 29.11.2017
    496
    По информации СМИ, в метро перекрыта часть зеленой ветки из-за падения человека на рельсы, поезда не курсируют по четырем станциям - "Харьковская", "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор".
    Киевский метрополитен
    Из первых рук: подробности строительства метро на Троещину
    17:17 23.11.2017
    873
    За сорок лет на проектирование и строительство метро на Троещину было выделено очень много денег, но только сейчас появился реальный шанс воплотить эти планы, подчеркнул Сергей Симонов.
    Метро Киева
    В киевском метро установят камеры для распознавания лиц
    13:14 13.09.2017
    104
    По словам руководителя проекта "Kyiv Smart City" Юрия Назарова, в зависимости от количества входов-выходов на отдельной станции метро, планируется установить от 4 до 10 видеокамер на одной станции.
    Киевский метрополитен перешел на синие жетоны
    11:38 01.09.2017
    67
    В Киевском метрополитене с пятницы зеленые жетоны выведены из оборота. Оплата проезда в транспорте осуществляется исключительно синими жетонами.
    Метрополитен Киева
    В метро Киева сообщили, где можно обменять зеленые жетоны на синие
    03:20 23.07.2017
    1094
    С 1 по 31 августа зеленые жетоны можно будет обменять на синие, однако всего лишь на четырех станциях: "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Дарница" и "Политехнический институт".
    Киевский метрополитен
    Двухмиллиардный долг метро Киева: удалось отстоять только зарплаты
    01:58 18.06.2017
    358
    Руководитель пресс-службы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире "ГС" рассказала, что удалось добиться предприятию за два года судов по долгу российскому предприятию.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    ЧП в киевском метро: упавшую на рельсы женщину госпитализировали
    22:39 16.06.2017
    245
    В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что движение поездов в столичной подземке восстановлено в обычном режиме. Пострадавшую женщину госпитализировали.
    Станция метро Площадь Льва Толстого
    Женщина попала под поезд на станции метро "Льва Толстого" в Киеве
    22:22 16.06.2017
    309
    В результате происшествия станцию закрыли на вход. О состоянии потерпевшей на данный момент официальной информации пока нет.
    Киевский метрополитен
    В Киеве намерены декоммунизировать метро
    07:32 09.06.2017
    1416Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В Киевской городской государственной администрации сообщили, что Куреневско-Красноармейскую линию столичного метро намерены переименовать в Оболонско-Теремковскую.
    Наталья Макогон
    Поезда в киевском метро не стали ходить реже - Макогон
    18:18 21.05.2017
    113
    Советник руководителя КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире "ГС" ответила на жалобы в соцсетях по поводу увеличения интервалов между поездами в метро.
    ДТП в Киеве на Левобережной
    В Киеве после ДТП повреждена опора платформы для пассажиров метро
    13:32 16.05.2017
    556
    КП "Киевский метрополитен" сообщает, что ДТП произошло на только что отремонтированном мосту возле станции "Левобережная", движение поездов в обычном режиме, специалисты оценивают масштаб повреждений.
    Скорая помощь в Киеве
    На станции метро в Киеве умер мужчина
    22:18 18.04.2017
    92
    Трагический случай произошел утром во вторник. Прибывшие на место медики констатировали смерть 87-летнего мужчины. У него не выдержало сердце, допускают в пресс-службе "подземки".
    Смерть пассажира в киевском метро
    В киевском метро скончался пассажир
    18:28 08.04.2017
    181
    Согласно информации, трагический случай произошел на станции метро "Кловская" около 9.30. Мужчине на вид 50 лет, на месте происшествия работают следователи.
    В Киеве на станции метро Лыбедская задержали мужчину с арсеналом ножей
    В Киеве на станции метро "Лыбедская" задержали мужчину с арсеналом ножей
    16:57 06.04.2017
    183
    по информации Нацгвардии, на станции метро "Лыбедская" военный наряд задержал мужчину, у которого во время проведения поверхностного осмотра было обнаружено более десятка различных ножей разного размера.
    Усиление мер безопасности в метро Киева
    Киевский метрополитен обвинил журналистов в закладке "бомб"
    14:02 05.04.2017
    132
    Журналисты одного из телеканалов оставили три коробки на "Лесной", "Крещатике" и "Вокзальной". В полиции призвали не проводить таких "экспериментов", так как их проведение - "прерогатива Службы безопасности Украины".
    Усиление мер безопасности в метро Киева
    Повышенные меры безопасности в метро Киева продлятся до 15 мая
    03:56 04.04.2017
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    Начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что на станциях столичной подземки несут службу полицейские и военнослужащие Нацгвардии, привлечены кинологи.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Алексей Якубин
    Якубин: переименование "Петровки" = годовой стипендиальный бюджет
    07:16 13.02.2018
    695
    Политолог Алексей Якубин отмечает, что стоимость переименования станции "Петровка" - годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов. И это в стране, в которой правительство сократило наполовину получателей академических стипендий.
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