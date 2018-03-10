Политолог Алексей Якубин отмечает, что стоимость переименования станции "Петровка" - годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов. И это в стране, в которой правительство сократило наполовину получателей академических стипендий.
по информации Нацгвардии, на станции метро "Лыбедская" военный наряд задержал мужчину, у которого во время проведения поверхностного осмотра было обнаружено более десятка различных ножей разного размера.
Журналисты одного из телеканалов оставили три коробки на "Лесной", "Крещатике" и "Вокзальной". В полиции призвали не проводить таких "экспериментов", так как их проведение - "прерогатива Службы безопасности Украины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Политолог Алексей Якубин отмечает, что стоимость переименования станции "Петровка" - годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов. И это в стране, в которой правительство сократило наполовину получателей академических стипендий.
По информации пресс-службы Киевского метрополитена, интерьер вестибюля станции метро "Левобережная" приобрел более современный вид. Станция расположена рядом с Международным выставочным центром, где пройдет песенный конкурс Евровидение–2017.
В Киеве предлагают установить цены на проезд в метрополитене и городской электричке на уровне 4 гривен, на наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер) — 3 гривен. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.