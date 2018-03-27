Будни авиапрома. Украинские самолеты будет делать Саудовская Аравия

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Самолеты Украине не нужны

Уже несколько лет подряд киевский завод "Антонов" не может наладить серийное производство самолетов. С 2015 года заводу пришлось прервать сотрудничество с российскими партнерами, в результате чего серийное производство остановилось. В сборочном цеху уже три года стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158. Премьер Гройсман обещал предоставить программу развития отрасли еще в 2016 году, однако воз и ныне там. В госбюджете-2018 на поддержку "Антонова" и заказы на строительство самолетов не выделено ни копейки.

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В середине прошлого года произошло переподчинение авиационных заводов корпорации "Антонов" государственному концерну "Укроборонпром", однако ни к чему это не привело.

"Я думаю, что мы уже потеряли серийное производство самолетов. Украина, скорее всего, потеряет статус страны, которая способна разрабатывать и производить самолеты", — отметил РИА Новости Украина экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Завод ищет обходные пути

Для того, чтобы вернуть серийное производство украинских самолетов, необходимо огромные финансовые вливания (миллиарды гривен) и возврат к сотрудничеству с российскими заводами, ведь наши самолеты на 60% состоят из российских комплектующих. Отказаться от них полностью очень тяжело, ведь тогда это будет фактически новый самолет, что потребует повторной сертификации.

Украинским СМИ стало известно, что ГП "Антонов" ищет посредников, с помощью которых бы мог получать российские комплектующие. ГП Антонов и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) сейчас ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске.

В Белоруссии планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158. Согласно протоколу переговоров между предприятиями, в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных.

В случае принятия решения о совместной деятельности "Антонов" обязуется предоставить перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в РФ, в том числе санкционных, а также перечень подлежащей ремонту техники.

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Пресс-служба ГП "Антонов" подтвердила факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято. В частности, в компании не смогли ответить, можно ли рассматривать этот проект как попытку избежать санкционных ограничений в части сотрудничества с Россией, а также можно ли расценивать соглашение как действие, направленное на усиление вооруженных сил РФ.

Увы, но подобные попытки избежать украинских санкций вряд ли будут успешными. Кабмин заявил о выходе из программы экономического сотрудничества с РФ, что серьезно усугубит подобные виды посредничества.

Самолеты станут саудитскими?

В условия полного отсутствия государственного финансирования ГП "Антонов" изворачивается, как может. Например, налаживает сотрудничество с арабами. Украина и Саудовская Аравия договорились о формировании кооперации по серийному производству самолетов Ан-132 и создании учебного центра для подготовки инженеров и техников, которые будут работать на заводе по изготовлению этих самолетов.

"Во время Dubai Airshow 2017 было достигнуто согласие по формированию кооперационной схемы серийного изготовления самолетов, создание учебного центра "Антонов-Академия" для подготовки техников, инженеров, рабочих, которые будут работать на заводе в Саудовской Аравии по серийному производству Ан-132", — говорится в сообщении "Укроборонпром".

В конце февраля 2015 года предприятие "Антонов" и аравийское Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Саудовской Аравии самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого демонстрационного экземпляра Ан-132, согласно контракту, велась на мощностях "Антонова" в Киеве, в марте этот самолет прошел успешные испытания. Серийное производство самолетов планируется наладить в Саудовской Аравии.

Госпредприятие "Антонов" планирует завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года. Как сообщил исполняющий обязанности президента Антонова Александр Кривоконь, уже выделено 2,5 тысячи га земли для строительства завода в городе Таиф. Кроме того, установлены солнечные батареи, которые будут питать предприятие электроэнергией.

Кривоконь отметил, что в 2021 году будет построен первый самолет. С 2022 по 2024 производство самолетов составит 10 единиц, после чего выпуск самолетов будет повышен до 10 единиц в год.

Ан-132 — среднемагистральный грузовой самолет, модификация советского транспортного самолета Ан-32. Рассчитан на перевозку 9,2 тонн на расстояние 1290 км. Приспособлен к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, на высокогорных и неподготовленных аэродромах.

Завод "Антонова" передает саудитам всю документацию, лицензии и уже готовые модели. Кроме того, на производственных мощностях работают украинские специалисты и рабочие. В обмен Киев получает обещание саудитов полностью профинансировать строительство самолетов и заказывать 40% машин на заводе, расположенном в Украине. Однако кто знает, как поведут себя арабы, когда завод в Таифе будет построен и потребность в Украине отпадет.

Увы, но придется смириться с фактом: украинский авиапром находится в состоянии агонии. Без сотрудничества с российскими поставщиками его ждет скорый финал, а все технологии и наработки будут задешево скуплены и разойдутся по всему миру.