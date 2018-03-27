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    Аналитика и комментарии

    Будни авиапрома. Украинские самолеты будет делать Саудовская Аравия

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    Пока Украина стремительно идет в сторону аграрной "супердержавы", Саудовская Аравия готовится к производству украинских самолетов.
    На аэродроме государственного предприятии (ГП) Антонов. Ан-148. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Сергей Левицкий, РИА Новости Украина 

    Самолеты Украине не нужны  

    Уже несколько лет подряд киевский завод "Антонов" не может наладить серийное производство самолетов. С 2015 года заводу пришлось прервать сотрудничество с российскими партнерами, в результате чего серийное производство остановилось. В сборочном цеху уже три года стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158. Премьер Гройсман обещал предоставить программу развития отрасли еще в 2016 году, однако воз и ныне там. В госбюджете-2018 на поддержку "Антонова" и заказы на строительство самолетов не выделено ни копейки. 

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    В середине прошлого года произошло переподчинение авиационных заводов корпорации "Антонов" государственному концерну "Укроборонпром", однако ни к чему это не привело. 

    "Я думаю, что мы уже потеряли серийное производство самолетов. Украина, скорее всего, потеряет статус страны, которая способна разрабатывать и производить самолеты", — отметил РИА Новости Украина экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

    Завод ищет обходные пути 

    Для того, чтобы вернуть серийное производство украинских самолетов, необходимо огромные финансовые вливания (миллиарды гривен) и возврат к сотрудничеству с российскими заводами, ведь наши самолеты на 60% состоят из российских комплектующих. Отказаться от них полностью очень тяжело, ведь тогда это будет фактически новый самолет, что потребует повторной сертификации. 

    ГП Антонов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крутое пике ГК "Антонов"

    Украинским СМИ стало известно, что ГП "Антонов" ищет посредников, с помощью которых бы мог получать российские комплектующие. ГП Антонов и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) сейчас ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске. 

    В Белоруссии планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158. Согласно протоколу переговоров между предприятиями, в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных. 

    В случае принятия решения о совместной деятельности "Антонов" обязуется предоставить перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в РФ, в том числе санкционных, а также перечень подлежащей ремонту техники. 

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    Пресс-служба ГП "Антонов" подтвердила факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято. В частности, в компании не смогли ответить, можно ли рассматривать этот проект как попытку избежать санкционных ограничений в части сотрудничества с Россией, а также можно ли расценивать соглашение как действие, направленное на усиление вооруженных сил РФ.

    Увы, но подобные попытки избежать украинских санкций вряд ли будут успешными. Кабмин заявил о выходе из программы экономического сотрудничества с РФ, что серьезно усугубит подобные виды посредничества

    Самолеты станут саудитскими? 

    В условия полного отсутствия государственного финансирования ГП "Антонов" изворачивается, как может. Например, налаживает сотрудничество с арабами. Украина и Саудовская Аравия договорились о формировании кооперации по серийному производству самолетов Ан-132 и создании учебного центра для подготовки инженеров и техников, которые будут работать на заводе по изготовлению этих самолетов. 

    ГП Антонов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Во время Dubai Airshow 2017 было достигнуто согласие по формированию кооперационной схемы серийного изготовления самолетов, создание учебного центра "Антонов-Академия" для подготовки техников, инженеров, рабочих, которые будут работать на заводе в Саудовской Аравии по серийному производству Ан-132", — говорится в сообщении "Укроборонпром".

    В конце февраля 2015 года предприятие "Антонов" и аравийское Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Саудовской Аравии самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого демонстрационного экземпляра Ан-132, согласно контракту, велась на мощностях "Антонова" в Киеве, в марте этот самолет прошел успешные испытания. Серийное производство самолетов планируется наладить в Саудовской Аравии. 

    Госпредприятие "Антонов" планирует завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года. Как сообщил исполняющий обязанности президента Антонова Александр Кривоконь, уже выделено 2,5 тысячи га земли для строительства завода в городе Таиф. Кроме того, установлены солнечные батареи, которые будут питать предприятие электроэнергией.

    Кривоконь отметил, что в 2021 году будет построен первый самолет. С 2022 по 2024 производство самолетов составит 10 единиц, после чего выпуск самолетов будет повышен до 10 единиц в год.

    Здание Укроборонпрома
    Сайт "Укроборонпрома"
    Один пишем, два в уме. "Укроборонпром" Романова

    Ан-132 — среднемагистральный грузовой самолет, модификация советского транспортного самолета Ан-32.  Рассчитан на перевозку 9,2 тонн на расстояние 1290 км. Приспособлен к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, на высокогорных и неподготовленных аэродромах. 

    Завод "Антонова" передает саудитам всю документацию, лицензии и уже готовые модели. Кроме того, на производственных мощностях работают украинские специалисты и рабочие. В обмен Киев получает обещание саудитов полностью профинансировать строительство самолетов и заказывать 40% машин на заводе, расположенном в Украине. Однако кто знает, как поведут себя арабы, когда завод в Таифе будет построен и потребность в Украине отпадет. 

    Увы, но придется смириться с фактом: украинский авиапром находится в состоянии агонии. Без сотрудничества с российскими поставщиками его ждет скорый финал, а все технологии и наработки будут задешево скуплены и разойдутся по всему миру.

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