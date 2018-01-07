Кава: создание Дорожного фонда никого не спасет

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

С первого января начал работу Дорожный фонд, благодаря чему автодорожная отрасль получит госфинансирование в размере 33 миллиардов гривен. Также предусмотрено отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей — более 14 млрд гривен, о чем сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

Кроме того, с 1 января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тысяч километров автодорог. Остальные 120 тысяч километров будут переданы на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. Таким образом, по словам Омеляна, теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев.

Как повлияет создание Дорожного фонда на эффективность восстановления дорожной сети в эфире радиостанции Голос столицы рассказал советник главы Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.

Действительно Дорожный фонд способен стать такой панацеей от нашего украинского бездорожья?

— Нет, панацеей Фонд не станет. Панацеей станет количество денег, которые будут выделяться на автомобильные дороги, и, соответственно, количество денег, которые будут направлены на содержание и городских дорог, и дорог, которые соединяют между собой населенные пункты. Денег, которые в этом году будут выделены на дороги, это порядка 45 миллиардов, а не 47, как было сказано, больше, чем в прошлом году. Это, конечно, позитивный тренд. Но все равно, чтобы дорожная сеть была приведена в надлежащее состояние хотя бы за пять лет, количество денег нужно увеличить минимум в три раза по сравнению с тем, что есть сейчас.

То есть, пока в таких условиях с 45 миллиардами в год нам минимум ждать 15 лет?

— Например, если мы сравним автомобильную сеть Украины и Польши, то есть, например, в Польше аналог "Укравтодора" — это Генеральна дирекция дорог крайовых и автострад. Она отвечает за 19 тысяч километров дорог, и годовой бюджет этой организации составляет в переводе на гривны 132 миллиарда гривен. То есть, в Украине на 170 тысяч километров дорог в этом году выделено 45 миллиардов гривен, а в прошлом году это было 27 миллиардов.

Кто за какие дороги будет отвечать?

— С 1 января 2018 года дороги местного значения, а это 123 тысячи километров дорог, это те дороги, которые соединяют между собой села и села с районными центрами, переданы в сферу ответственности ОГА. За государственным агентством автомобильных дорог Украины, "Укравтодором", осталось 47 тысяч километров автомобильных дорог. Это международные, национальные и региональные коридоры, которые соединяют между собой областные центры, все транзитные маршруты, а также районные центры соединяют с областными центрами.

"Укравтодор", чтобы починить эти 47 тысяч километров дорог, будет пользоваться средствами Дорожного фонда, а те 123 тысячи будут на местных бюджетах, но тоже будут дофинансироваться из Дорожного фонда?

— Нет, не совсем. Деньги Дорожного фонда будут распределяться так: "Укравтодор" получит 60% средств Дорожного фонда, 35% средств Дорожного фонда будут распределены между ОГА пропорционально протяженности дорог в каждой области, и 5% средств будет направлено на меры по повышению безопасности на автомобильных дорогах. Хотя местные органы власти получили 123 тысяч километров дорог, но все-таки интенсивность движения на этих дорогах гораздо меньше, чем на дорогах государственного значения. И, соответственно, средств на дороги государственного значения выделяется больше и в расчете на один километр.

Как вести себя нашим украинским водителям в случае, если дорога местного значения в ненадлежащем состоянии, кому жаловаться?

— Обращения нужно делать на главу ОГА. Эти дороги теперь находятся в их ведении. И, соответственно, они отвечают за качество покрытия и качество содержания автомобильных дорог. Но хотел обратить внимание, что у нас есть еще дороги муниципальные, это улично-дорожные сети в населенных пунктах, ответственность за эти дороги раньше и сейчас несут органы местного самоуправления. То есть, например, дороги города Киева — это ответственность мэрии Киева, дороги Львова города — это тоже ответственность мэрии.

Именно Киев стал лидером среди украинских городов по темпам ремонта дорог. Вы это как-то можете объяснить?

— Конечно. Поскольку бюджет Киева самый большой среди городов Украины, много компаний зарегистрированы в Киеве, а их производственные мощности находятся в регионах, но налоги эти предприятия платят в городскую казну Киева. Соответственно, Киев имеет самый большой бюджет в стране, то есть, это больше одного миллиарда евро в год, и город может себе позволить ремонтировать дороги большими темпами, чем другие региональные центры.

Откуда будут браться деньги в Дорожном фонде?

— Дорожный фонд будет наполняться за счет, в первую очередь, акцизов на топливо и автомобили. То есть, раньше многие водители, покупая топливо на заправках, полагали, что они часть средств платят на дороги, но это было не так, поскольку эти деньги не были защищены, и акциз шел в общий фонд государственного бюджета. Соответственно, эти деньги направлялись на все, что угодно, и только где-то 20% попадали на автомобильные дороги. С этого года ситуация меняется, и половина средств, которые платят автомобилисты при покупке топлива на заправках, это акциз на дизельное топливо и акциз на бензин, идут уже в специализированный Дорожный фонд. В 2019 году это уже будет не 50, а 75% денег. А в 2020 году все деньги, которые автомобилисты заплатят при покупке топлива в виде акциза, будут идти уже исключительно на автомобильные дороги. Это будет действовать, как и во многих европейских странах: вы пользуетесь дорогами, вы покупаете топливо, и часть денег, которые вы заплатили, будут направляться исключительно на автомобильные дороги. Они будут защищены от нецелевого использования.

Если те 45 миллиардов, которые в этом году окажутся в Дорожном фонде, не будут использованы в течение года, они исчезнут, перейдут на следующий год? Что с ними будет происходить?

— Нет, это защищенная статья бюджета. Если, например, будут какие-то средства поступать в декабре или ноябре, когда уже дорожные работы выполнять невозможно, они будут переходить на следующий год, поскольку это специальный фонд государственного бюджета, соответственно, он защищен, и деньги переходят на следующий период.

В ноябре и декабре у нас работы на дорогах почему-то проводятся. С чем это связано?

— Зависит от погодных условий. В этом году был очень мягкий ноябрь и декабрь, поэтому в некоторых областях, например, в Одесской, Николаевской области работы выполнялись, поскольку температура была порядка десяти градусов по Цельсию. Она допускает выполнение ремонтных работ. Например, в Черниговской, в Житомирской области в этот период работы уже не выполнялись.

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К слову, директор государственного предприятия "Укрдоринвест" Елена Криворучко высказала мнение, что направить сразу все автоналоги в Дорожный фонд было бы опасно.

Директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер и вовсе считает, что украинские дороги рискуют не дождаться денег, выделенных Кабмином в бюджете.