Начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований "Борисполя" Марина Фастовец заявила, что аэропорт не может уволить сотрудников без решения суда, хотя работникам категорически запрещен физический контакт с найденными вещами.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как сотрудники аэропорта "Борисполь" открывали сумки, пользовались духами и примеряли чужие вещи. Дата съемки не уточняется. Кадры появились на странице пользователя "Пан Шукач" в Facebook в четверг.
По данным юрфирмы, махинации с фармзаводом стоимостью около 3 млрд грн были частью незаконных сделок бывшего главы совета директоров казахстанского "БТА Банка" Мухтара Аблязова, которого уже приговорили за мошенничество к 20 годам заключения в Казахстане.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как сотрудники аэропорта "Борисполь" открывали сумки, пользовались духами и примеряли чужие вещи. Дата съемки не уточняется. Кадры появились на странице пользователя "Пан Шукач" в Facebook в четверг.
Начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований "Борисполя" Марина Фастовец заявила, что аэропорт не может уволить сотрудников без решения суда, хотя работникам категорически запрещен физический контакт с найденными вещами.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как сотрудники аэропорта "Борисполь" открывали сумки, пользовались духами и примеряли чужие вещи. Дата съемки не уточняется. Кадры появились на странице пользователя "Пан Шукач" в Facebook в четверг.
По легенде, задачей мобильного подразделения Госпогранслужбы было задержание главаря преступной группировки. В это время бойцы двух штурмовых групп спецподразделения полиции КОРД задерживали других преступников, которые прибыли в здание аэропорта.
Самолет прибыл на военный аэродром в Борисполе в 03.53, где его ждали представители ГосЧС и Минобороны. После приземления самолета представители Министерства обороны Украины провели специальный брифинг для представителей прессы.
Благодатный огонь прибыл в Украину, сообщает корреспондент РИА Новости Украина. Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний спецрейсом из Иерусалима в аэропорт "Борисполь" доставил священный огонь православным верующим Украины.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как сотрудники аэропорта "Борисполь" открывали сумки, пользовались духами и примеряли чужие вещи. Дата съемки не уточняется. Кадры появились на странице пользователя "Пан Шукач" в Facebook в четверг.
В терминале F Международного аэропорта "Борисполь" 3 ноября подразделение особого назначения Национальной полиции КОРД и мобильное пограничное подразделение "Дозор" Государственной пограничной службы провели финальную фазу совместных учений.
Экс-нардеп Лозинский вышел на свободу под прикрытием снайперов. Процесс лично контролировал начальник тюрьмы. Наказание за убийство жителя Кировоградской области он отбывал в Бориспольской колонии под Киевом.
В аэропорту "Борисполь" накануне утром пограничники задержали гражданина Грузии, который прилетел из Тбилиси. Согласно информации ГПСУ, относительно данного лица сработала система базы данных Интерпола.
Журналисты встретили губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в аэропорту "Борисполь", куда он прилетел после визита в Мюнхен. В своем коротком интервью он рассказал, чем "олигарх Коломойский отличается от олигарха Порошенко".
Агентство ООН по делам беженцев при поддержке авиакомпании МАУ осуществило доставку в аэропорт Борисполь высокотехнологичных материалов для неотложных ремонтных работ поврежденных зданий на востоке Украины.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как сотрудники аэропорта "Борисполь" открывали сумки, пользовались духами и примеряли чужие вещи. Дата съемки не уточняется. Кадры появились на странице пользователя "Пан Шукач" в Facebook в четверг.