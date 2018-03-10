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    Борисполь

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Драка депутатов Бориспольского горсовета
    В Борисполе депутаты горсовета подрались из-за алиментов 
    23:33 03.03.2018
    534
    Сессия Борисполского городского совета прерывала работу, чтобы разнять дерущихся депутов Ярослава Годунка и Евгения Боженко.
    Melovin
    Хроника 24 февраля: на Евровидение едет Melovin, Киев сковал снегопад
    10:55 25.02.2018
    851
    В Киеве отобрали украинского участника для песенного конкурса "Евровидение", за годы АТО существенно выросло количество генералов, Киев и ряд других крупных городов сковал сильный снегопад.
    Совместные учения спецподразделений КОРД и Дозор в аэропорту Борисполь
    Работников "Борисполя" отстранили за рейд по сумкам пассажиров
    19:54 24.02.2018
    405
    Начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований "Борисполя" Марина Фастовец заявила, что аэропорт не может уволить сотрудников без решения суда, хотя работникам категорически запрещен физический контакт с найденными вещами.
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    "Рейд" сотрудников аэропорта "Борисполь" по сумкам. Реакция полиции
    15:16 23.02.2018
    1104
    Сейчас правоохранителями проводится комплекс следственных действий, устанавливается время происшествия и причастные к этому сотрудники аэропорта.
    Рейд сотрудников киевского аэропорта по сумкам попал на видео. Видео
    "Рейд" сотрудников киевского аэропорта по сумкам попал на видео 
    15:42 22.02.2018
    1197
    Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как сотрудники аэропорта "Борисполь" открывали сумки, пользовались духами и примеряли чужие вещи. Дата съемки не уточняется. Кадры появились на странице пользователя "Пан Шукач" в Facebook в четверг.
    Владимир Гройсман в Великобритании
    За 35 минут и 120 грн. Гройсман обещает быстрый путь в Борисполь
    13:59 16.02.2018
    228
    Как отметил премьер, "правительство поддержало строительство линии быстрого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь".
    Команда украинского фрегата Гетьман Сагайдачный. Архивное фото
    Украинец намеревался выдать Ирану тайну о фрегате "Гетман Сагайдачный"
    16:17 22.01.2018
    1584
    Работник научного института пытался провезти на флешке информацию военного характера о принципах устройства гидроакустического комплекса на флагмане украинских ВМС.
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    В Украину не пустили корреспондента российской телекомпании
    12:43 11.01.2018
    422Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Корреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Пакшин сообщил, что уже сутки находится в аэропорту "Борисполь". В Украину он прибыл в качестве туриста.
    Бармена аэропорта Борисполь выгнали с работы за отказ говорить по-украински
    В аэропорту "Борисполь" уволили бармена за отказ говорить на украинском
    16:11 10.01.2018
    659Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Конфликтную ситуацию в аэропорту описал в СМИ профессор и доктор медицины из Тернополя Игорь Господарский. По его словам, бармен три раза на украинский упорно отвечал на русском.
    Работа Центра кинологической службы
    Суд дал год условно хозяину овчарок, которые загрызли ветерана АТО
    16:25 05.01.2018
    210
    Год назад четыре овчарки напали на жителя села Кучаков, который скончался от рваных ран и большой потери крови. Владельца собак накали условным приговором.
    Аэропорт Борисполь
    В аэропорту "Борисполь" снесут сразу два терминала
    19:05 29.12.2017
    196
    Вместо двух терминалов построят пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиницу, паркинги и специальные галереи для прохода транзитных пассажиров.
    Саакашвили с супругой и детьми заметили в Борисполе
    Саакашвили с супругой и детьми заметили в "Борисполе" - СМИ
    18:14 24.12.2017
    932Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили был в аэропорту "Борисполь" вместе с супругой, сыновьями и собакой, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.
    Инцидент с самолетом в Борисполе
    "Борисполь" и "Белавиа" раскрыли подробности ЧП с самолетом
    12:42 22.12.2017
    962
    Администрация аэропорта сообщает, что никто из пассажиров не пострадал и что теперь они ожидают замены борта. Белорусская авиакомпания изучается причины инцидента.
    Аэропорт Борисполь возобновил обслуживание рейсов после ледяного плена
    Аэропорт "Борисполь" будет работать с задержками рейсов - администрация
    09:51 19.12.2017
    771Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" пообещал, что все рейсы на 19 декабря "должны прилететь и улететь".
    Аэропорт Борисполь
    На борту самолета в киевском аэропорту разлилась ртуть
    12:17 21.11.2017
    320
    По данным ГСЧС, от диспетчера аэропорта "Борисполь" спасателям поступило сообщение, что на борту одного из самолетов, который только что приземлился, разбили ртутный градусник.
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    В Украину не пустили 19 граждан Индии: у них слишком много вещей
    13:05 15.11.2017
    177
    В Борисполе пограничники отказали большой группе граждан Индии во въезде в Украину. Их отправили обратным рейсом.
    Стационарный телефон
    Неадекватный мужчина заминировал мэрию Борисполя
    11:45 14.11.2017
    75
    По сообщению полиции, "телефонным террористом" оказался 28-летний местный житель, который находится под наблюдением врачей.
    Завод Фармекс групп
    Суд арестовал под Киевом фармзавод стоимостью в 3 млрд грн
    12:44 06.11.2017
    1314
    По данным юрфирмы, махинации с фармзаводом стоимостью около 3 млрд грн были частью незаконных сделок бывшего главы совета директоров казахстанского "БТА Банка" Мухтара Аблязова, которого уже приговорили за мошенничество к 20 годам заключения в Казахстане.
    ЧП в аэропорту Борисполь
    "Что-то пошло не так". В "Борисполе" самолет врезался в грузовик
    11:26 31.10.2017
    1639
    Президент UBC Group Игорь Гуменный сообщил о ДТП в международном аэропорту "Борисполь", выложив две фотографии с места событий. По его словам, под крыло самолета попала машина.
    Пожар на свалке у аэропорта Борисполь
    Возле аэропорта "Борисполь" горит свалка
    15:46 23.10.2017
    91
    По данным ГСЧС, в понедельник утром в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре на несанкционированной свалке в городе Борисполь, возле аэропорта.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Рейд сотрудников киевского аэропорта по сумкам попал на видео. Видео
    "Рейд" сотрудников киевского аэропорта по сумкам попал на видео 
    15:42 22.02.2018
    1197
    Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как сотрудники аэропорта "Борисполь" открывали сумки, пользовались духами и примеряли чужие вещи. Дата съемки не уточняется. Кадры появились на странице пользователя "Пан Шукач" в Facebook в четверг.
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    "Рейд" сотрудников аэропорта "Борисполь" по сумкам. Реакция полиции
    15:16 23.02.2018
    1104
    Сейчас правоохранителями проводится комплекс следственных действий, устанавливается время происшествия и причастные к этому сотрудники аэропорта.
    Melovin
    Хроника 24 февраля: на Евровидение едет Melovin, Киев сковал снегопад
    10:55 25.02.2018
    851
    В Киеве отобрали украинского участника для песенного конкурса "Евровидение", за годы АТО существенно выросло количество генералов, Киев и ряд других крупных городов сковал сильный снегопад.
    Драка депутатов Бориспольского горсовета
    В Борисполе депутаты горсовета подрались из-за алиментов 
    23:33 03.03.2018
    534
    Сессия Борисполского городского совета прерывала работу, чтобы разнять дерущихся депутов Ярослава Годунка и Евгения Боженко.
    Совместные учения спецподразделений КОРД и Дозор в аэропорту Борисполь
    Работников "Борисполя" отстранили за рейд по сумкам пассажиров
    19:54 24.02.2018
    405
    Начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований "Борисполя" Марина Фастовец заявила, что аэропорт не может уволить сотрудников без решения суда, хотя работникам категорически запрещен физический контакт с найденными вещами.
    Владимир Гройсман в Великобритании
    За 35 минут и 120 грн. Гройсман обещает быстрый путь в Борисполь
    13:59 16.02.2018
    228
    Как отметил премьер, "правительство поддержало строительство линии быстрого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь".
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