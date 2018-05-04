СБУ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли в Киевской области контрабанду партии кокаина из Центральной Америки, стоимость которой на "черном рынке" составляет более 8 миллионов гривен, сообщила в пятницу пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, ранее судимый киевлянин заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. Он поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления.

СБУ СБУ изъяла в Борисполе партию кокаина на 8 млн грн

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более 8 миллионов гривен", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров".

Напомним, ранее в Одесском международном аэропорту изъяли четыре килограмма кокаина у иностранного наркокурьера.