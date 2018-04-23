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    В одесском аэропорту изъяли много кокаина

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    Во время досмотра багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину с одной из стран Ближнего Востока, сотрудники спецслужбы изъяли два пакета с порошком белого цвета, спрятанных в личных вещах.
    В аэропорту Одессы изъяли четыре кило кокаина
    Пресс-центр СБУ

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Одесском международном аэропорту изъяли четыре килограмма кокаина у иностранного наркокурьера. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 23 апреля.

    Отмечается, что правоохранители получили информацию от партнеров из стран ЕС о существовании контрабандного наркоканала.

    Во время досмотра багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину с одной из стран Ближнего Востока, сотрудники спецслужбы изъяли два пакета с порошком белого цвета, спрятанных в личных вещах.

    Открыто уголовное производство, следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

    Решением Приморского райсуда Одессы задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

    Напомним, в марте в Хорватии задержали партию в 100 кг кокаина.

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