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Тег
Boeing 767
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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В самолете Киев-Пекин сработала сигнализация, рейс отложен - МАУ
15:34 27.01.2016
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Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщила о том, что в кабине пилотов лайнера Boeing произошло срабатывание сигнализации.
При пожаре на борту Boeing во Флориде пострадал 21 человек
11:01 30.10.2015
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На борту воздушного судна в момент происшествия находились более 100 человек. Пассажиров эвакуировали спустя шесть минут с момента возгорания. Один из пострадавших получил серьезные ожоги.
Boeing-767 загорелся в аэропорту Флориды
03:20 30.10.2015
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Перед взлетом из самолета началась утечка топлива, после чего произошло возгорание. Как сообщают СМИ, госпитализирован по меньшей мере один человек.
Самолет American Airlines экстренно сел на Ямайке
04:08 30.12.2014
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Boeing 767 с 197 пассажирами и 9 членами экипажа на борту "совершил безопасную посадку" в столичном аэропорту Ямайки.
Авиалайнер Delta Airlines совершил вынужденную посадку в США из-за дебошира
06:57 26.12.2014
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Как отмечается, мужчина, по причине которого пилот принял решение посадить авиалайнер, был снят с рейса.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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