наверх
10.03.201812:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Boeing 767

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Самолет Boieng 737-800 авиакомпании МАУ
    В самолете Киев-Пекин сработала сигнализация, рейс отложен - МАУ
    15:34 27.01.2016
    302
    Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщила о том, что в кабине пилотов лайнера Boeing произошло срабатывание сигнализации.
    Пожар на борту Boeing в аэропорту Флориды
    При пожаре на борту Boeing во Флориде пострадал 21 человек
    11:01 30.10.2015
    56
    На борту воздушного судна в момент происшествия находились более 100 человек. Пассажиров эвакуировали спустя шесть минут с момента возгорания. Один из пострадавших получил серьезные ожоги.
    Возгорание самолета во Флориде. Видео
    Boeing-767 загорелся в аэропорту Флориды 
    03:20 30.10.2015
    205
    Перед взлетом из самолета началась утечка топлива, после чего произошло возгорание. Как сообщают СМИ, госпитализирован по меньшей мере один человек.
    Самолет American Airlines
    Самолет American Airlines экстренно сел на Ямайке
    04:08 30.12.2014
    99
    Boeing 767 с 197 пассажирами и 9 членами экипажа на борту "совершил безопасную посадку" в столичном аэропорту Ямайки.
    Самолет в аэропорту
    Авиалайнер Delta Airlines совершил вынужденную посадку в США из-за дебошира
    06:57 26.12.2014
    57
    Как отмечается, мужчина, по причине которого пилот принял решение посадить авиалайнер, был снят с рейса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги