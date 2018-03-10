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    Вячеслав Чорновол

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил: возвратом денег Януковича ГПУ "отбила" свои расходы
    22:58 12.05.2017
    368Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политический аналитик Тарас Чорновил в эфире "ГС" заявил, что возврат в бюджет таких колоссальных средств - наибольшее достижение Генпрокуратуры за год работы Юрия Луценко.
    Лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил. Архивное фото
    Чорновил: был бы жив отец, его травили бы так же, как и раньше
    13:40 27.03.2017
    356
    Со дня трагической гибели Вячеслава Чорновола прошло 18 лет. В эфире "ГС" его сын Тарас Чорновил рассказал, почему расследование так и не завершилось наказанием виновных.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил о гибели отца: все было подтасовано под версию о простой аварии
    00:12 26.03.2017
    345
    В нерасследовании смерти Вячеслава Чорновола можно винить тогдашнего главу МВД Кравченко, который сделал преждевременное заявление, что это была простая авария. Об этом в эфире "ГС" заявил сын Чорновола Тарас.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Надежда Савченко обречена на политическое будущее - Чорновил
    20:09 25.05.2016
    20827Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Бывший народный депутат Тарас Чорновил уверен, что Надежда Савченко в будущем реализует себя в украинской политике. По его мнению, к осени можно будет увидеть ее политический образ.
    В Украине чтят память Вячеслава Черновола
    В Украине чтят память Вячеслава Черновола 
    16:20 25.03.2016
    140
    В Украине чтят память Вячеслава Черновола - одного из основателей "Народного руха Украины", который погиб в автокатастрофе на трассе "Борисполь - Золотоноша" 17 лет назад.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил: если бы Парасюк попал в плен, то вернуться он мог бы только агентом
    23:38 19.11.2015
    3068"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Если бы Парасюк действительно попал в плен, то вернуться в Украину он мог бы только в качестве завербованного агента, СБУ стоило бы проверить эти факты, заявил экс-депутат Тарас Чорновил.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил: депутатов нужно лишать полномочий за разгильдяйство
    20:50 30.10.2015
    130
    Политический аналитик, депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил считает, что для эффективной работы Верховной Рады нужна строгая дисциплина и сокращение количества депутатов в 1,5 раза.
    В Ивано-Франковске почтили память Вячеслава Чорновила
    В Ивано-Франковске почтили память Вячеслава Чорновила 
    13:48 25.03.2015
    113
    Почтить память Чорновила пришли активисты "Народного руха Украины", неравнодушные жители города и представители городской и областной властей, в частности заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Игорь Пасичняк.
    Испорченный памятный знак В. Чорноволу
    Памятный знак Вячеславу Чорноволу уничтожили в Днепропетровске
    09:49 01.03.2015
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    Активисты уведомили правоохранителей об этом акте вандализма. Факт вандализма был зарегистрирован в Кировском районном отделе милиции Днепропетровска.
    Тарас Чорновил на митинге под Генеральной прокуратурой Украины
    Тарас Чорновил под ГПУ требовал расследовать смерть отца 
    14:35 24.12.2014
    247
    У Генеральной прокуратуры Украины прошел митинг, участники которого требовали провести полное расследование смертей Вячеслава Чорновила и Георгия Гонгадзе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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