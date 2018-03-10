В нерасследовании смерти Вячеслава Чорновола можно винить тогдашнего главу МВД Кравченко, который сделал преждевременное заявление, что это была простая авария. Об этом в эфире "ГС" заявил сын Чорновола Тарас.
Почтить память Чорновила пришли активисты "Народного руха Украины", неравнодушные жители города и представители городской и областной властей, в частности заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Игорь Пасичняк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".