На центральной площади Борисполя подняли красно-черный флаг УПА

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В среду в Борисполе на центральной площади у горсовета официально подняли красно-черный флаг, сообщает УНН. С сегодняшнего дня знамя будет развеваться рядом с флагами Украины, ЕС и Борисполя и Киевской области.

"Сегодня в 12:00 мы все-таки решили поднять этот флаг. Не делая из этого огромное событие, потому что люди не понимают значимость этого флага. Потому что это флаг тех людей, которые воевали за независимость. Это не флаг правого сектора, как люди рассказывают. Правый сектор взял его прямо у воинов УПА и вообще этот флаг был и у казаков. То есть это эпоха казачества, сечевых стрельцов, УПА, это все наши герои, наши деды-прадеды, которые хотели, чтобы Украина была независимой. Они тоже воевали за нее и на войне использовали красно-черный флаг. Это символ независимости", — рассказал секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок.

На всех других бюджетных учреждениях данный флаг будут вывешивать только в праздничные и памятные дни рядом с государственным.

Ранее Киевский, Львовский, Ивано-Франковский и Житомирский горсоветы разрешили использовать в дни памятных дат вместе с государственным флагом Украины красно-черный флаг ОУН-УПА. По данным пресс-службы, депутаты приняли проект решения "Об использовании флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории Хмельницкой области".