Хроника 24 февраля: на Евровидение едет Melovin, Киев сковал снегопад

Сергей Левицкий, РИА Новости

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Melovin поедет на Евровидение-2018

Молодой певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin, с песней Under the Ladder ("Под лестницей") стал победителем украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение", который в этом году пройдет в Лиссабоне. Имя исполнителя, который поедет представлять Украину на песенном конкурсе, объявили в прямом эфире отбора. Лучший исполнитель был определен на основании мнения профессионального жюри и голосов телезрителей.

Melovin получил за свое выступление от судей 5 баллов. Максимальную оценку получила певица Tayanna. Певца спасла максимальное количество голосов от зрителей — 6 баллов, за счет которых Melovin и победил. Помимо Melovin, участие в финале национального отбора, который прошел в субботу в Киеве, приняли участие группа Kadnay, певица Tayanna, группа The Erised, певец Влад Каращук, выступающий под сценическим именем Laud и молодая исполнительница Ирина Василенко, выступающая под псевдонимом Vilna. Бочаров в 2015 году стал победителем вокального шоу X-фактор, ему 20 лет, он родом из Одессы. После объявления результатов голосования исполнитель пообещал, что "приедет с конкурса с победой".

Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране. Документ требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. В тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства" (ИГ), "Джебхат Ан-Нусры" и Аль-Каиды (запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с ИГ и "Аль-Каидой".

Кому война, кому погоны

С начала боевых действий на территории Украины в Вооруженных Силах 50 человек получили генеральские звания, заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"На сегодня у нас уже очень много офицеров с боевым опытом, молодых офицеров. Так, например, в период с 2014-го по 2017 год включительно у нас уже больше двух раз поменялись командиры батальонов, командиры бригад. Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командиры оперативных командований. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов ВСУ", — сказал он в интервью "Радио Свобода". По словам главы Генштаба, готовится новый выпуск офицеров, которые начали учебу в 2014 году.

По словам главы Генштаба, готовится новый выпуск офицеров, которые начали учебу в 2014 году. "У нас в этом году будет первый выпуск молодых офицеров из высших военных учебных заведений, которые вступали в эти заведения осенью 2014 года. Из общего количества выпускников 25% — это те офицеры, которые еще в мае, апреле, июне, июле 2014 года были солдатами и сержантами", — отметил глава Генштаба.

Сотрудников "Борисполя" отстранили за "шмонание" сумок

Работников международного аэропорта "Борисполь", которые рылись и пользовались забытыми вещами пассажиров, отстранили от исполнения обязанностей, сообщила начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований аэропорта Марина Фастовец.

Ранее было обнародовано видео, на котором показаны несколько сотрудников "Борисполя", работающих в комнате хранения забытого багажа. На кадрах, снятый скрытой камерой, работники аэропорта пользуются парфюмерией, личными вещами пассажиров. На видео были указаны имена и должности нарушителей правил. "Шесть работников привлечены к дисциплинарной ответственности и отстранены от исполнения служебных обязанностей. По заключению служебного расследования данных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров. Материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", — отметила Фастовец в комментарии Hromadske. По ее словам, аэропорт не может уволить сотрудников без решения суда, хотя работникам категорически запрещен физический контакт с найденными вещами.

Сотрудники могут осматривать вещи пассажиров только при поступлении в комнату находок для детального описания. "Насчет воровства — мы такие громкие заявления делать не можем и не имеем права. Этот вывод могут предоставить только правоохранительные органы, которые сейчас достаточно активно занимаются уголовным производством", — сказала Фастовец.

В Киеве боролись со снегом

В столице Украины с утра 24 февраля шел обильный снег. По информации синоптиков, осадки прекратятся до конца суток. Дневная температура воздуха опустилась до минус 8-10 градусов.

В Киеве для уборки снега в субботу привлекли более 500 единиц техники, заявил заместитель директора департамента городского благоустройства Киевской городской госадминистрации Тарас Панчий.

"На территории города Киева работают 502 единицы техники и 4925 человек. Также в каждом районе назначены инспекторы по благоустройству, которые сейчас работают с предпринимателями, чтобы они возле своих ресторанов, аптек также убирали снег. Сейчас ситуация контролируемая", – отметил Панчий в комментарии "112. Украина".

Свитолина победила на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина в субботу стала победительницей турнира WTA, который проходил в Дубае. В полуфинальном матче украинка, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:3 победила шестую ракетку турнира немку Ангелику Кербер. Соперницей Свитолиной в финале была россиянка Дарья Касаткина. В первом сете соперница украинки сумела навязать борьбу, но уже во втором Элина чисто разгромила оппонентку. Встреча закончилась со счетом 6:4, 5:0. Это второй выигранный турнир Элины в 2018 году и одиннадцатый титул. В начале года она выиграла турнир в Брисбене.

Полиция признала факт "пристрастных" осмотров журналисток в Оболонском суде

Полицейские, осуществлявшие личный досмотр работников СМИ в Оболонском районном суде, действовали по закону, говорится в заявлении департамента коммуникации Национальной полиции Украины на странице полиции Киева.

Напомним, в среду, 21 февраля, в Оболонском суде ожидался допрос президента Украины Петра Порошенко. Перед его возможным приездом были усилены меры безопасности, все желающие попасть на судебное заседание проходили через рамки металлоискателя, полиция и работники Управления госохраны проводили личный досмотр женщин, просили их расстегнуть блузы.

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Порошенко сообщил о "впечатляющих реформах"

Темпы реформ в Украине впечатляют. Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"76 место в рейтинге Doing business — недостаточный результат для Украины. И мы решительно движемся вперед, чтобы повысить позиции нашей страны: об этом свидетельствует и новый закон о налоге на выведен капитал, и создание Национального бюро финансовых расследований, и закон о запрете "маски-шоу" на предприятиях, и закон о приватизации, и завершение конкурса на связь 4-го поколения. Это темпы реформ, которые на самом деле впечатляют", — написал Порошенко.

Ранее неоднозначную реакцию вызвало высказывание главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли. Речь Мингарелли прозвучала во время конференции на тему: "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы". В частности, он подчеркнул, что не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и добавил: "Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".