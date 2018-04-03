ВВС Украины отправят топливо в Гренландию на "самолете Шкиряка"

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Военно-воздушные силы Украины принимают участие с совместной украинско-датской спецоперации "Северный сокол-2018", в рамках которой самолет Ил-76 доставит на остров Гренландия топливо.

Во вторник, 3 апреля, с военной площадки аэропорта Борисполь на авиационную базу "Ольборг" Королевских ВВС Дании на самолете Ил-76 отбыла группа украинских авиаторов во главе со старшим инспектором-летчиком отдела транспортной авиации Воздушных Сил ВС Украины полковником Сергеем Артеменко.

Всего в рамках операции планируется перевезти военно-транспортным самолетом Ил-76 с авиабазы ​​ВВС США "Туле" на датскую полярную станцию ​​"Норд" на острове Гренландия более 500 тысяч литров горючего, а также иного имущества, определенного техническим соглашением.

Во время операции украинские экипажи планируют выполнить около 25 воздушных перевозок и провести в полярном небе около 120 часов. Завершить проведение перевозок планируется 5 мая.



Фото facebook.com/kpszsu Самолет ВВС Украины Ил-76 доставит топливо в Гренландию

На странице ВВС Украины в Facebook сообщает, что самолет Ил-76, который полетит в Гренландию, недавно был восстановлен в Николаевском госпредприятии НАРП". Этот борт в мае 2015 года года доставлял из Непала на родину украинских граждан.

Напомним, тогда в Непал на военном самолете отправился и.о. главы Госслужбы ЧС Украины Зорян Шкиряк. Его участие в операции стало поводом для насмешек, карикатур и фотожаб в связи с тем, что самолет несколько раз ломался по дороге, а в полет Шкиряк взял свою гражданскую супругу.

Справка

Всего в операции "Северный сокол", которая проходит десятый год подряд, привлекается 23 украинских военнослужащих из них 11 членов экипажа и 10 человек наземного инженерно-технического персонала бригады транспортной авиации ВВС Украины, которая дислоцируется в Мелитополе. Facebook Военного ТВ Украины на Youtube Пролет пары военно-транспортных Ан-26 ВВС Украины на предельно низкой высоте

По прилету на авиабазу ​​Королевских ВВС Дании "Ольборг" Ил-76 осуществит дозаправку, пройдет соответствующие процедуры осмотра, загрузит необходимое оборудование и отправится дальше на остров Гренландия.

В Гренландии украинские военные летчики будут выполнять задачи в чрезвычайно тяжелых климатических условиях Арктики, которые определяются низкими температурами воздуха до —50 градусов при скорости ветра до 15-20 метров в секунду, штормовой погодой, отсутствием наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов.

В 2017 году в рамках подобной операции экипаж самолета Ил-76МД перевез более 720 тысяч литров авиационного топлива, налет украинских экипажей за время операции составил более 120 часов.