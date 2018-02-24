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    Работников "Борисполя" отстранили за рейд по сумкам пассажиров

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    Начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований "Борисполя" Марина Фастовец заявила, что аэропорт не может уволить сотрудников без решения суда, хотя работникам категорически запрещен физический контакт с найденными вещами.
    Совместные учения спецподразделений КОРД и Дозор в аэропорту Борисполь
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Работников международного аэропорта "Борисполь", которые рылись и пользовались забытыми вещами пассажиров, отстранили от исполнения обязанностей, сообщила начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований аэропорта Марина Фастовец.

    Рейд сотрудников киевского аэропорта по сумкам попал на видео. Видео
    facebook.com/antitheftkbp
    "Рейд" сотрудников киевского аэропорта по сумкам попал на видео

    Ранее было обнародовано видео, на котором показаны несколько сотрудников "Борисполя", работающих в комнате хранения забытого багажа. На кадрах, снятый скрытой камерой, работники аэропорта пользуются парфюмерией, личными вещами пассажиров. На видео были указаны имена и должности нарушителей правил.

    "Шесть работников привлечены к дисциплинарной ответственности и отстранены от исполнения служебных обязанностей. По заключению служебного расследования данных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров. Материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", — отметила Фастовец в комментарии Hromadske.

    По ее словам, аэропорт не может уволить сотрудников без решения суда, хотя работникам категорически запрещен физический контакт с найденными вещами. Сотрудники могут осматривать вещи пассажиров только при поступлении в комнату находок для детального описания.

    "Насчет воровства — мы такие громкие заявления делать не можем и не имеем права. Этот вывод могут предоставить только правоохранительные органы, которые сейчас достаточно активно занимаются уголовным производством", — сказала Фастовец.

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