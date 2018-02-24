Работников "Борисполя" отстранили за рейд по сумкам пассажиров

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Работников международного аэропорта "Борисполь", которые рылись и пользовались забытыми вещами пассажиров, отстранили от исполнения обязанностей, сообщила начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований аэропорта Марина Фастовец.

Ранее было обнародовано видео, на котором показаны несколько сотрудников "Борисполя", работающих в комнате хранения забытого багажа. На кадрах, снятый скрытой камерой, работники аэропорта пользуются парфюмерией, личными вещами пассажиров. На видео были указаны имена и должности нарушителей правил.

"Шесть работников привлечены к дисциплинарной ответственности и отстранены от исполнения служебных обязанностей. По заключению служебного расследования данных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров. Материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", — отметила Фастовец в комментарии Hromadske.

По ее словам, аэропорт не может уволить сотрудников без решения суда, хотя работникам категорически запрещен физический контакт с найденными вещами. Сотрудники могут осматривать вещи пассажиров только при поступлении в комнату находок для детального описания.

"Насчет воровства — мы такие громкие заявления делать не можем и не имеем права. Этот вывод могут предоставить только правоохранительные органы, которые сейчас достаточно активно занимаются уголовным производством", — сказала Фастовец.