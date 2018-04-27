В Борисполе пограничники задержали двух марафонцев из Кении

Фото Facebook Ирина Лищинская

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В международном аэропорту "Борисполь" пограничники намеревались выдворить двух кенийских спортсменов, которые прибыли для участия в Международном харьковском марафоне.

О задержании марафонцев при прохождении пограничного контроля сообщила спортивный директор спортивной организации Run Ukraine Ирина Лищинская. По ее словам, у граждан Кении на руках были визы, приглашения от Министерства молодежи и спорта, мэрии Харькова и организаторов. Однако украинские пограничники решили их не пускать и депортировать.

"У ребят разряжен телефон и нет связи. У меня просто нет слов, как щелчком пальца решаются судьбы людей. Основание отказа — недостаточно средств для пребывания в Украине, но все пребывание обеспечивает Украинская сторона. На улице ночь и дозвониться кому-то нереально. Ребята всю ночь после перелёта проведут в аэропорту без еды, воды и нормального отдыха. И кто после этого захочет ехать в Украину?" — возмутилась Лищинская на своей странице в Facebook.

Фото Facebook Ирина Лищинская В Борисполе пограничники намеревались выдворить кенийских бегунов из Украины

Позднее она уточнила, что после обращений к руководству погранпункта в Борисполе спортсменов впустили в Украину.

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Ранее сообщалось, что в Лондоне во время марафона скончался бегун — повар из северо-западной Англии, потерял сознание, не добежав до финиша около шести километров.