наверх
27.04.201813:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В Борисполе пограничники задержали двух марафонцев из Кении

    (обновлено: )13602
    В аэропорту "Борисполь" пограничники решили не впускать в Украину двух кенийских спортсменов, которые прибыли для участия в Международном харьковском марафоне.
    В Борисполе пограничники намеревались выдворить кенийских бегунов из Украины
    Фото Facebook Ирина Лищинская

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В международном аэропорту "Борисполь" пограничники намеревались выдворить двух кенийских спортсменов, которые прибыли для участия в Международном харьковском марафоне.

    В Киеве задержали вора в законе. Видео
    ГУ НП в Киеве/Youtube
    В Киеве задержали "вора в законе" и выдворили в Грузию

    О задержании марафонцев при прохождении пограничного контроля сообщила спортивный директор спортивной организации Run Ukraine Ирина Лищинская. По ее словам, у граждан Кении на руках были визы, приглашения от Министерства молодежи и спорта, мэрии Харькова и организаторов. Однако украинские пограничники решили их не пускать и депортировать.

    "У ребят разряжен телефон и нет связи. У меня просто нет слов, как щелчком пальца решаются судьбы людей. Основание отказа — недостаточно средств для пребывания в Украине, но все пребывание обеспечивает Украинская сторона. На улице ночь и дозвониться кому-то нереально. Ребята всю ночь после перелёта проведут в аэропорту без еды, воды и нормального отдыха. И кто после этого захочет ехать в Украину?" — возмутилась Лищинская на своей странице в Facebook.

    Фото Facebook Ирина Лищинская
    В Борисполе пограничники намеревались выдворить кенийских бегунов из Украины

    Позднее она уточнила, что после обращений к руководству погранпункта в Борисполе спортсменов впустили в Украину.

    Смотрите также: Финиш на коленях. Кенийский бегун продолжил марафон после падения

    Ранее сообщалось, что в Лондоне во время марафона скончался бегун — повар из северо-западной Англии, потерял сознание, не добежав до финиша около шести километров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата