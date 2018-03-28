Волошин о выдворении дипломатов РФ: украинский МИД поступил разумно

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина в знак солидарности с Британией и трансатлантическими союзниками решила выдворить 13 российских дипломатов. В МИД сообщили, что все они работали на спецслужбы РФ.

Во вторник утром стало известно, что уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Великобритании.

Посольство РФ в Украине заявило, что "Россия оставляет за собой право на ответные действия" и что "недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними".

По мнению эксперта-международника, экс-сотрудника украинского МИДа Олега Волошина, выдворение российских дипломатов из Украины действительно является демонстрацией солидарности с Великобританией.

"Масса стран высылает, даже Венгрия на самом деле очень дружественная России, но под давлением, очевидно, Вашингтона. Мы видим, что Вашингтон здесь играет фактически первую скрипку — формально Лондон, но на самом деле основную роль играют Соединенные Штаты, потому что США выслали больше дипломатов, чем любая другая страна.

Причем, похоже на то, что эта высылка готовилась давно, поскольку уж очень целевым образом это сделано. Многие страны Европы мучительно придумывали: сколько, как, то США раз и закрыли консульство в Сиэтле под предлогом того, что там находится база подводных лодок", — пояснил Волошин.

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По его словам, коль скоро Украина демонстрирует прозападный курс, и у нас очень плохие отношения с Россией, то выдворение российских дипломатов является разумным ходом нынешней украинской власти.

" То есть, они ничего не теряя, фактически приобретают. Приобретают дополнительные симпатии Запада, демонстрацию лояльности: обычно Киев просит поддержки, а здесь Лондон просит поддержки. И Украина сделала маленькую, абсолютно ничего для себя не стоящую уступку. Потому что, по большому счету, наличие здесь российского посольства в условиях практически войны, не играет никакой особой роли. RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк Скрипаль и Украина. Отечественная дипломатия в глубоком прогибе

Правильно, что мы не разрываем дипотношений, потому что ситуация была бы еще хуже, но сколько здесь сегодня российских дипломатов, и сколько украинских дипломатов в Москве — никакой роли не играет, даже если там будет один сторож сидеть в посольстве", — считает Волошин.

Что касается защиты интересов украинских граждан в Российской Федерации, то, по мнению эксперта, на фоне большой геополитической игры этот вопрос отодвигается на задний план.

"Но на самом деле речь не идет о консульских работниках, насколько я понимаю, и речь не идет о закрытии посольства как такового. Но если уж говорить в целом о шагах нашей власти, столько безумных вещей предпринимали, вплоть до предложения ввести визы, то на этом фоне кто будет оказывать консульскую помощь — вопрос уже десятый.

Если бы это была единственная проблема наших граждан в России! У нас уже прямых авиарейсов нет несколько лет, у нас обсуждают введение виз и отмену железнодорожного сообщения. Россиянам не дали, вопреки международному праву проголосовать на выборах. Какая теперь уже разница? Потеряв голову, по волосам не плачут", — заключил Волошин.

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