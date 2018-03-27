Порошенко выслал дипломатов РФ, чтобы победить на выборах - Дубинский

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КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. За высылкой российских дипломатов из Украины стоит холодный расчет Петра Порошенко вызвать ответные меры со стороны России, считает обозреватель Александр Дубинский.

Накануне, 26 марта, президент Петр Порошенко заявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Высылка российских дипломатов из Украины — кому-то кажется очередным неуклюжим пиар ходом Порошенко. Ведь получается, что он 5 лет не замечал шпионажа под прикрытием статуса дипломатов в пользу России. А тут — вдруг прозрел. Но при этом, все равно продолжает вести свой бизнес в РФ. Повод для критики? Лицемерие? Абсурд? Да. Но только лишь при поверхностном анализе", — написал Дубинский на воей странице в Facebook.

По его мнению, "у высылки дипломатов РФ из Украины, как и у театрального недопуска граждан РФ на голосование по выборам Путина на территории Украины, — есть четкая цель".

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"Вызвать ответную реакцию России и стимулировать к аналогичным действиям: закрытию консульств и высылке дипломатов. Но не с целью разрыва дипломатических отношений. Нет. Это Порошенко не нужно. Это нужно исключительно ради воспрепятствования участию в голосовании на выборах президента Украины в 2019 году 3 млн украинцев, которые живут и работают в РФ. Кто-уехал туда из-за денег. Кто-то, вероятно, действительно не поддерживает независимую Украину в ее текущем состоянии. Но это избиратели, которые точно будут голосовать против Порошенко. И они ему точно не нужны. Равно как и жители оккупированного Донбасса". — считает Дубинский.

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Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что высылка российских дипломатов будет иметь обратную мгновенную реакцию, из РФ вышлют в первую очередь украинских немногочисленных действующих дипломатов и консулов. Это усложнит работу тех нескольких консулов, которые останутся, увеличит на них нагрузки и затруднит доступ к политзаключенным.