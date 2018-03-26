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    В США сообщили, как координировали высылку дипломатов РФ по всему миру

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (134)

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    По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха, высылка российских дипломатов была скоординированным действием. Президент Дональд Трамп обсуждал это со многими иностранными лидерами.
    Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп говорил со многими иностранными лидерами и призывал их присоединиться к США в выдворении российских дипломатов, сообщил в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

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    "Это было скоординированное действие. Президент обсуждал это со многими иностранными лидерами, нашими европейскими союзниками, и призывал их присоединиться к США в объявлении (о выдворении дипломатов – ред.)", — сказал он.

    В понедельник 15 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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