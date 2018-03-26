Шпион, выйди вон! Граждане Украины как "агенты Кремля"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как отчитались в СБУ, в Чернигове была задержана организованная группа работающая по заказу российских спецслужб, которая занималась разжиганием межнациональной розни, дабы "нанести ущерб международному имиджу Украины". А занималась она вандализмом, испортила памятники польской и еврейской культуры. Но замысел врага был вовремя замечен и пресечен благодаря слаженной и кропотливой работе сотрудников СБУ. Страна может спать спокойно, ее имидж на международной арене теперь не пострадает. Но главное в том, что офицеры СБУ, включая их руководство, получат премий, а кое кто грамоты за блестяще проведенную операцию.

Внутренние подрыватели внешнего имиджа

Разрушить мраморную доску генералу армии, герою ВОв, освободителю Украины от фашистов Николаю Ватутину, заливать цементов Вечный огонь или же снести памятник Павке Корчагину, герою романа Николая Островского "Как закалялась сталь", борца с капитализмом и строителем новой страны — это акт патриотизм. За это полиция не открывает уголовных производств и не ищет вандалов, которые и лица то свои не скрывали. А СБУ не видит в этом ничего предосудительного, потому что это на имидже страны не сказывается, это рушить можно. Но при этом, как оказывается, памятники памятнику рознь. Кое-кто охраняет СБУ и если, не приведи Господь, с ними что-то произойдет, можно загреметь за госизмену и даже посягательство на территориальную целостность.

В ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волынской области неизвестные обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. А уже через несколько дней в ночь на 30 декабря, уже в Сумах, неизвестные нанесли антисемитскую надпись на здании иудейской общины "Еврейский дом". Сотрудники Черниговского СБУ вычислили вандалов и, оказалось, что наткнулись на "организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины".

Сайт президента Украины Служба безопасности Украины

Во время обысков правоохранители изъяли 8 тротиловых шашек, 5 гранат РГД-5, холодное оружие, а также карты регионов Украины с отметками городов, "георгиевские" ленточки и российские флаги, что "свидетельствует о подготовке к противоправным антиукраинским акций". И теперь задержанным, которые разрисовали памятник и синагогу, придется отвечать за государственную измену, за посягательство на территориальную целостность и создание преступной организации.

Враг не спит!

Безусловно, трогать памятники плохо. Но, с учетом того, сколько памятников было повалено за последние несколько лет под крики "Слава Украине!", то повышенное внимание к синагоги и памятному знаку погибшим польских пограничникам, со стороны СБУ вызывает восторг. Жаль, что ни одного сбушника не было рядом, когда вандалы портили памятник на могиле Лесе Украинке на Банковом кладбище. Вот это был настоящий удар по имиджу Украину, прогремели на весь мир. Но, судя по отсутствию реакции со стороны СБУ, там не орудовали агенты ФСБ.

"Идеи, которые бы побуждали народ к ненависти — иссякли. А когда такое происходит, тогда начинают искать врагов внутри страны, но с элементами внешней зависимости. «Рука Кремля» уже достигла гигантских размеров, она везде в Украине, а это говорит о слабости власти. Чтобы не расследовать какие-то резонансные события, они себя реабилитируют тем, что все перекладывают на внешних врагов. Они прибегают к одному и тому же штампу, который не надо доказывать. Мы, в скором времени, можем прийти к тому, что сами же работники спецслужб будут организовывать какие-то диверсии и теракты, чтобы показать, что Кремль не дремлет и постоянно вынашивает коварные планы. Или же вешать ярлыки агентов на обычных граждан, которые что-то сотворили не подумав", — отмечает в комментариях РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Суть проблемы в том, что те, кто сегодня при власти желают остаться и дальше, любым способом. Но поскольку заслуг и сильных решений не предвидится, остается одно — создавать образ врага. Потому что в Европе и мире Порошенко уже не верят, зная о коррупции, поэтому надо бить на жалость другими методами, считает эксперт.

"Власть сегодня стоит на коленях перед радикалами и националистами, поэтому им все можно. Они уверены, что это их электорат и они их поддержат. Поэтому им можно издеваться над людьми, над памятью. Но история все расставит на свои места", — подчеркивает Шабовта.

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К сожалению, но СБУ сегодня любит выдавать желаемое за действительное. И она превратилась в филиал НКВД, когда по доносу, разговору на кухне, или же просто из-за личных неприязненных отношений из людей делали врагов народа.