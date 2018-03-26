Кремль отреагировал на высылку российских дипломатов

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение ряда стран о высылке российских дипломатов, заявил, что Москва будет действовать по принципу взаимности.

"Разумеется, как и прежде будет руководствоваться принципом взаимности", — сказал журналистам Песков.

Ситуацию вокруг решений ряда стран о высылке российских дипломатов предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь.

"Нам предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с ситуацией с озвученными решениями о высылке наших дипломатов рядом стран. Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическом ведомстве. После этого президенту будут доложены предложения, будут представлены предложения об ответных шагах", — сказал он.

"Окончательное решение будет приниматься главой государства", — добавил он.

Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.