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    Россия

    Россия примет ответные меры в отношении каждой страны, выславшей дипломатов РФ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (132)

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    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "по каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов и по закрытию генерального консульства РФ в США, в частности, в Сиэтле".
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ 26 мар — РИА Новости Украина. Москва примет ответные меры в отношении каждой страны, выславшей российских дипломатов в связи с инцидентом с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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    "По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов и по закрытию генерального консульства РФ в США, в частности, в Сиэтле", — заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

    В понедельник 15 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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