Великий аферист или гений? Умер Сергей Мавроди

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни, сообщил в понедельник его помощник Александр Власов.

"Факт смерти подтверждаю. У него были хронические заболевания", – сказал он.

Сергей Мавроди был, вероятно, самым известным “деятелем" России начала 90-х, сумевшим обмануть миллионы россиян. Однако особенный колорит его истории придает тот факт, что после краха "МММ" и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока, Мавроди смог основать еще несколько подобных проектов, причем не только в России, пишут РИА Новости.

Помешать ему не смогли ни новые уголовные дела, ни публичные предостережения уже обманутых людей – поверившие в новое "финансовое чудо" люди продолжали нести деньги в его организации. Таких было немало – только в первую "МММ" вложились, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов россиян.

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Крупнейшая финансовая пирамида

"МММ" вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида.

Немалую роль в сумасшедшей популярности "МММ" сыграла успешная рекламная кампания: по телевидению транслировались многочисленные рекламные ролики, в которых Леня Голубков рассказывал, как можно легко заработать, не вставая с дивана. Образ "простого парня" Голубкова, близкого и понятного большинству россиян, привлекал все новых вкладчиков, искренне веривших в успех предприятия.

Благодаря PR-компании, буквально за первые полгода продажи акций "МММ" их стоимость выросла более чем в 120 раз, а число вкладчиков, по различным оценкам, составляло 10-15 млн. человек.

По воспоминаниям Мавроди, в "золотую эпоху" "МММ" поступавшие деньги просто не успевали считать, а сам аферист даже стал депутатом Госдумы.

По воспоминаниям очевидцев и участников тех событий, подсчитать, сколько зарабатывал "МММ", практически невозможно, потому что деньги не считали, а только оценивали приблизительно, при этом не в пачках или коробках, а целыми комнатами: "13 комнат… 16 комнат".

Есть данные, что только в Москве Мавроди в день зарабатывал не менее $50 млн.

Следует отметить, что практически с самого начала выпуска акций "МММ" деятельностью Мавроди активно заинтересовались правоохранительные органы, а также высшее руководство России.

В результате последовавших разбирательств компания "МММ" обанкротилась, а Мавроди объявили в международный розыск.

В целом, активно "МММ" проработал всего полгода – с начала момента продажи акций (февраль) до ареста Мавроди, который произошел 4 августа 1994 года.

В целом, от деятельности МММ пострадало около 15 млн. вкладчиков, из них 50 человек покончили жизнь самоубийством.

До настоящего времени подлинно так и неизвестно, сколько же денег вложил Мавроди в свою компанию и во сколько оценивается его капитал.

Арест и новые проекты

31 января 2003 года Сергей Мавроди был арестован в Москве в съемной квартире. По документам, найденным в квартире, Мавроди проживал в Москве под именем некоего Юрия Зайцева. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: "Мошенничество в особо крупных размерах" и "Организация подделки документов".

2 декабря 2003 года Хамовнический суд Москвы признал Мавроди виновным в организации подделки паспорта и приговорил к 13 месяцам лишения свободы.

В январе 2004 года было прекращено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении Сергея Мавроди в связи с истечением срока давности.

3 февраля 2004 года ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. В итоге он по приговору суда получил 4,5 года колонии общего режима.

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Выйдя из тюрьмы, Мавроди объявил о запуске новых проектов – "МММ-2011" и "МММ-2012", обещавших ежемесячную прибыль от 20%.

Успех "МММ" они унаследовать не смогли, хотя и нашли своих почитателей. Как и все подобные проекты, пирамиды потерпели крах. Параллельно Мавроди пытался построить финансовые пирамиды подобного типа за границей, прежде всего в Африке и Азии. Насколько успешно шел бизнес там, судить сложно.

Приговор Мавроди

В итоге слушаний приговор в отношении Мавроди был вынесен только 28 апреля 2007 года. Согласно приговору, Мавроди был приговорен к 4,6 годам лишения свободы, однако практически полностью этот срок Мавроди уже отсидел в следственном изоляторе, и 22 мая 2007 года он вышел на свободу.

В мае 2012 года против Мавроди снова возбудили уголовное дело, он скрывался от властей.

В конце января 2014 года Сергей Мавроди заявил о введении валютных "мавро" (Mavro). В декабре 2017 года его очередная пирамида рухнула.

В своих последних интервью Мавроди часто критиковал виртуальные криптовалюты и предрекал крах биткоина, а заодно и всей мировой финансовой системы.