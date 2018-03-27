В Австрии объяснили, почему не будут высылать российских дипломатов

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КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Австрия не будет высылать российских дипломатов на фоне "дела Скрипаля" и намерена держать открытыми каналы диалога с Москвой, заявил в понедельник РИА Новости представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь.

"Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом", — сказал Петер-Лаунски.

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"Но мы поддерживаем решение об отзыве посла ЕС из Москвы", — добавил он.

Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

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Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.