Саакашвили о решении выслать дипломатов РФ: унижает достоинство украинцев

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Решение президента Украины Петра Порошенко выслать российских дипломатов в качестве жеста солидарности с западными партнерами унижает достоинство украинского народа, считает эк-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

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Ранее в Госдепе заявили, что США и их союзники на данный момент выслали уже 151 российского дипломата по "делу Скрипаля". В частности, официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что Украина решила выслать 13 российских дипломатов, Франция, Германия, Польша, Канада — по четыре, Литва, Чехия и Молдавия — по три, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия — по два, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Ирландия, Бельгия — по одному. Кроме того, семерых дипломатов высылают из штаб-квартиры НАТО. Эти данные не включают россиян, высланных из Великобритании (23 человека) и США (60 человек).

"Что касается решения Порошенко выслать 13 российских дипломатов в знак солидарности, после четырех лет войны и убийства 10 тысяч украинцев, делая этот жест только ради того чтобы угодить, унижает достоинство украинского народа. Мы в Грузии этот вопрос решили просто. Вскоре после нападения Путина вообще закрыли российское посольство и прервали дипломатические отношения", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

В то же время он отметил важность решения американского президента Дональда Трампа и европейских стран "выслать российских шпионов".

"Запад просыпается и лучше поздно, чем никогда", — заявил экс-президент Грузии, ранее высланный из Украины.

Faceboook Михаила Саакашвили Комментарий Михаила Саакашвили о высылке российских дипломатов из Украины

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатовв связи с инцидентом в Солсбери.