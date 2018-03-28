Арьев: из Украины выслали 13 достаточно серьезных российских дипломатов

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украина приняла решение о высылке 13 российских дипломатов на достаточно высоком уровне — первого, второго секретаря посольства, заявил вице-президент ПАСЕ, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Никакого давления на Украину не оказывали, это решение было принято в знак солидарности с нашими британскими коллегами. Мы должны были сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ из-за российской агрессии против Украины. Это был абсолютно взвешенный и логичный шаг", — подчеркнул Арьев в эфире телеканала "112 Украина".

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"Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря посольства, то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом", — добавил нардеп.

В то же время на вопрос, имеет ли РФ право прислать вместо высланных дипломатов замену или именно на эти 13 человек идет сокращение дипмиссии, Арьев ответил: "В этом случае они имеют право направлять кого-то на замену. Украинская сторона, конечно, будет рассматривать, но наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла РФ, находится на низком уровне".

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Ранее в Госдепе заявили, что США и их союзники на данный момент выслали уже 151 российского дипломата по "делу Скрипаля". В частности, официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что Украина решила выслать 13 российских дипломатов, Франция, Германия, Польша, Канада — по четыре, Литва, Чехия и Молдавия — по три, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия — по два, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Ирландия, Бельгия — по одному. Кроме того, семерых дипломатов высылают из штаб-квартиры НАТО. Эти данные не включают россиян, высланных из Великобритании (23 человека) и США (60 человек).