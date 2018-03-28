Соцсети: "Северный поток - 2"? Не тех дипломатов Порошенко выслал...

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, Прибалтийские страны, Украина, Молдова, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа. В России связали высылку дипломатов из Украины с Донбассом.
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Действия Киева по высылке дипломатов РФ, срежиссированные с Западом, создают негативный фон для переговоров по урегулированию в Украине, говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. Тем временем СБУ уже закрыла въезд дипломатам РФ, которых выдворили из Британии. В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В украинском сегменте соцсетей российский дипскандал не теряет актуальности, находя все новые аспекты для обсуждения в том числе и экономические: "Искусство политики": одновременно высылать российских дипломатов и давать разрешение на строительство "Северного потока".