Более 25 стран НАТО высылают дипломатов РФ из-за "дела Скрипаля" - Столтенберг

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов на знак солидарности с Лондоном по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг также во вторник объявил, что Североатлантический альянс принял решение сократить с 30 до 20 человек число сотрудников постпредства РФ при НАТО в качестве меры реагирования в связи с инцидентом в Солсбери.

"Совет НАТО сокращает максимальное число сотрудников постпредства РФ при НАТО на 10 человек в соответствии с моим решением. Это приведет к тому, что численность сотрудников составит 20 человек", — заявил Столтенберг.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.