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    Более 25 стран НАТО высылают дипломатов РФ из-за "дела Скрипаля" - Столтенберг

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (144)

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    Кроме того, совет НАТО сокращает максимальное число сотрудников постпредства РФ при НАТО на 10 человек в соответствии с моим решением. Это приведет к тому, что численность сотрудников составит 20 человек.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов на знак солидарности с Лондоном по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

    Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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    Столтенберг также во вторник объявил, что Североатлантический альянс принял решение сократить с 30 до 20 человек число сотрудников постпредства РФ при НАТО в качестве меры реагирования в связи с инцидентом в Солсбери.

    "Совет НАТО сокращает максимальное число сотрудников постпредства РФ при НАТО на 10 человек в соответствии с моим решением. Это приведет к тому, что численность сотрудников составит 20 человек", — заявил Столтенберг.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

    Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

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