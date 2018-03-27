Посольство РФ рассказало о последствиях высылки дипломатов из Украины

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Выдворение российских дипломатов из Украины негативно скажется на работе консульских учреждений, посольство сделает все возможное, чтобы минимизировать последствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства.

Ранее 16 стран Евросоюза, в том числе Польша, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

По словам собеседника агентства, дипломатам даны 48 часов, чтобы покинуть Украину. "Как обычно в таких случаях, если их высылают с формулировкой "персона нон-грата" — это 48 часов как правило. Нам только вчера сообщили об этом решении, время еще не истекло", — сообщил представитель посольства.

По его словам, выдворение дипломатов усложнит работу консульств в Одессе, Львове и Харькове.

"Работу это усложнит конечно, особенно, что касается консульских учреждений. Думаю, что скажется не столько на качестве, сколько на оперативности и скорости предоставления этих услуг. Со своей стороны постараемся приложить максимум усилий, чтобы для граждан минимизировать эти неприятные последствия", — сказал представитель посольства.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.