Все новые версии: что стоит за отравлением шпиона Скрипаля?

Peter Nicholls

РИА Новости Украина

"Ни один из пациентов не жаловался на симптомы отравления нервно-паралитическим газом". Так в письме, опубликованном 15 марта в Лондонской Times, заявил врач больницы Солсбери Стивен Дэвис, пишет независимый журналист Даниэле Поццати для Sputnik Италия.

Дэвис ссылается на статью, появившуюся днём ранее в Times, в которой утверждается, что "сорок человек нуждаются в медицинской помощи, подвергнувшись воздействию нервно-паралитического газа".

"Многие обратились в службу неотложной помощи, обеспокоенные тем, что могли подвергнуться воздействию газа", — говорится в письме. — Никто не жаловался на симптомы отравления. Никому не понадобилось лечение. Анализ крови не показал никаких отклонений".

Нил Басу, замглавы антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда, заявил, что, помимо Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли, за медицинской помощью в Солсбери обратились 35 человек. Ни один из них не был отравлен тем самым газом, утверждает доктор Дэвис в заключительной части письма.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в применении газа А-234 "Новичок" и в покушении на убийство бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Но на просьбу Сергея Лаврова прислать в Россию образцы отравляющего вещества и вообще доказательства, найденные в ходе расследования, Лондон до сих пор не ответил.

Однако, согласно Конвенции о запрещении химического оружия (КХО), в подобных случаях Великобритания должна предоставить России образец использованного нервно-паралитического вещества, а также иные найденные доказательства. И дать России 10 дней на ответ. Тем не менее, Тереза Мэй не предоставила никаких доказательств и дала России на ответ лишь 24 часа.

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Газета Guardian пишет, ссылаясь на эксперта по химическому оружию Хэмиша де Бреттона-Гордона, что газ А-234 "Новичок" производился только на химическом заводе в Шиханах в России. Но при этом, как сообщал New York Times, в 1999 году Министерство обороны США вместе с местными властями приняло участие в демонтаже химического завода в Нукусе в Узбекистане, где производился этот газ. Таким образом, США с 1999 года имели доступ к газу. Россия же завершила уничтожение своего арсенала химического оружия 27 сентября 2017 года. По этому случаю генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узумчу заявил: "Завершение уничтожения арсенала химического оружия России – это огромный шаг к достижению целей Конвенции о запрещении химического оружия. Особенно хотел бы отметить профессионализм и преданность делу российских специалистов, участвовавших в этом процессе".

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Напротив, и США, и Великобритания по-прежнему имеют программу по химическому оружию. Американский проект демонтируется только в ближайшие пять лет. В свете заявлений доктора Дэвиса мы можем столкнуться с еще одним фейком а-ля Колин Пауэлл насчет химического оружия у Саддама Хуссейна.