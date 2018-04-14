Из Украины выдворили грузинского "вора в законе"

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе грузинского криминального авторитета по прозвищу Ираклий Хута, его выдворили из страны, сообщила в субботу пресс-служба управления СБУ в регионе.

"Вор в законе" прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей. Правоохранители задержали Ираклия Хуту с украинскими документами на имя другого лица, используемыми для посещения Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, "авторитета" выдворили из Украины и запретили ему въезд на территорию страны.

Ранее полицейские второй раз за полгода задержали криминального авторитета по кличке "Профессор", его выдворили в Турцию.