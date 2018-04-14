наверх
15.04.201800:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Из Украины выдворили грузинского "вора в законе"

    (обновлено: )136
    По данным пресс-службы управления СБУ в Одесской области, "вор в законе" прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов в регионе и перераспределения доходов противоправного бизнеса.
    Из Украины выдворили грузинского вора в законе
    facebook.com/sbu.odessa

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе грузинского криминального авторитета по прозвищу Ираклий Хута, его выдворили из страны, сообщила в субботу пресс-служба управления СБУ в регионе.

    В Одессе мужчина обстрелял автомобиль и угрожал нацгвардейцам
    Канал "Новости Думская" на Youtube
    В Одессе мужчина стрелял по авто и угрожал нацгвардейцам

    "Вор в законе" прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей. Правоохранители задержали Ираклия Хуту с украинскими документами на имя другого лица, используемыми для посещения Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Как отмечается, "авторитета" выдворили из Украины и запретили ему въезд на территорию страны.

    Ранее полицейские второй раз за полгода задержали криминального авторитета по кличке "Профессор", его выдворили в Турцию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тереза Мэй
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство