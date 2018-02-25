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    Из Украины выдворили российского криминального авторитета - полиция

    (обновлено: )18911
    Заура Домбаева задержали в Вышгороде, его депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев – Москва. По данным полиции, он, в частности, устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок.
    Задержание российского криминального авторитета в Украине
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Российского криминального авторитета Заура Домбаева по прозвищу Хасан выдворили из Украины, его задержали в Вышгороде под Киевом, сообщает в воскресенье пресс-служба Национальной полиции.

    "56-летний гражданин Российской Федерации Домбаев Заур Зелихманович проживал в Украине без разрешительных документов. Является членом незаконного вооруженного формирования и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки", — говорится в сообщении.

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    По данным правоохранителей, он не только устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, но и сам принимал участие в совершении преступлений.

    "Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, и влиял на них", — сообщили в НП.

    Домбаева задержали в Вышгороде, его депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев – Москва.

    Ранее в СБУ сообщили о задержании одного из лидеров преступной группировки, гражданина Азербайджана.

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