Из Украины выдворили российского криминального авторитета - полиция

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Российского криминального авторитета Заура Домбаева по прозвищу Хасан выдворили из Украины, его задержали в Вышгороде под Киевом, сообщает в воскресенье пресс-служба Национальной полиции.

"56-летний гражданин Российской Федерации Домбаев Заур Зелихманович проживал в Украине без разрешительных документов. Является членом незаконного вооруженного формирования и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, он не только устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, но и сам принимал участие в совершении преступлений.

"Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, и влиял на них", — сообщили в НП.

Домбаева задержали в Вышгороде, его депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев – Москва.

Ранее в СБУ сообщили о задержании одного из лидеров преступной группировки, гражданина Азербайджана.