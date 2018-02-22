наверх
22.02.201815:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    В мире

    Германия выдворяет десятки граждан Грузии на родину - СМИ

    (обновлено: )20840
    Массовая депортация грузин из Германии за нарушение миграционного законодательства и может привести к отмене безвизового режима для граждан Грузии. Они массово просят убежища и занимаются криминальной деятельностью.
    Полиция Германии
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Власти Германии за нарушение визового режимы депортировали 65 граждан Грузии, сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

    Барбуда
    luxurylivingmag.com
    Волга: весь мир завидует Украине — у нас безвиз с Барбудой

    По заявлению консульства ФРГ, что депортация грузин была осуществлена в рамках реадмиссии.

    Высылка на родину затронула граждан Грузии, которые жили в немецких землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Среди них есть люди, въехавшие в Германию еще до введения безвизового режима ЕС и Грузии. У некоторых депортированных в Германии остались семьи.

    По данным телеканала, немцы обещают продолжить высылку граждан Грузии — на очереди около 500 человек. В данный момент суды Германии рассматривают их дела в ускоренном порядке.

    Ранее правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить действие введенного в прошлом году безвизового режима с Грузией. Правительство земли сообщило о том, что количество искателей убежища из Грузии резко возросло, и часть этих людей занимается "криминальной деятельностью".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане - адвокат. Видео
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Валентина Семеренко
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины