Германия выдворяет десятки граждан Грузии на родину - СМИ

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Власти Германии за нарушение визового режимы депортировали 65 граждан Грузии, сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

По заявлению консульства ФРГ, что депортация грузин была осуществлена в рамках реадмиссии.

Высылка на родину затронула граждан Грузии, которые жили в немецких землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Среди них есть люди, въехавшие в Германию еще до введения безвизового режима ЕС и Грузии. У некоторых депортированных в Германии остались семьи.

По данным телеканала, немцы обещают продолжить высылку граждан Грузии — на очереди около 500 человек. В данный момент суды Германии рассматривают их дела в ускоренном порядке.

Ранее правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить действие введенного в прошлом году безвизового режима с Грузией. Правительство земли сообщило о том, что количество искателей убежища из Грузии резко возросло, и часть этих людей занимается "криминальной деятельностью".