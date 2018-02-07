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    Точка зрения

    Волга: весь мир завидует Украине — у нас безвиз с Барбудой

    (обновлено: )75192
    Пусть барбудинцев немного и пусть баба Люба из Радомышля никогда про таких и не слышала, и никогда не сможет купить билет на самолет не то, что до Барбуды, но и до Киева, но разве в этом суть? Никто теперь не скажет, что нет у нас достижений, считает политик Василий Волга.
    Барбуда
    luxurylivingmag.com

    РИА Новости Украина

    Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с государством Антигуа и Барбуда. Церемония подписания документов между двумя странами состоялась в Вашингтоне. Украинскую сторону представлял посол Украины в США Валерий Чалый, который подписал соответствующие документы с послом Антигуа и Барбуды в США Рональдом Сандерсом. 

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    Associated Press Geert Vanden Wijngaert
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    Украинский посол отметил, что подписание данного соглашения является не только развитием важных туристических и деловых возможностей для граждан Украины и Антигуа и Барбуды, но и свидетельствует о налаживании активного политического диалога и взаимодействия двух стран, в том числе в вопросе сотрудничества в международных организациях, помощи в защите прав и интересов граждан за рубежом, налаживания студенческих обменов и информирования стран Карибского региона о ситуации в Украине.

    "Какая радость! Антигуа и Барбуда! Безвиз продолжает обрушиваться всем своим счастьем на головы украинцев. Сегодня это еще и Барбуда. Государство, площадью меньше Радомышля, с генерал-губернатором во главе и с черными барбудинцами, открыло свои двери всем желающим украинцам, желающим оставить свои денежки в роскошных отелях на острове в Карибском бассейне", — написал политик Василий Волга на своей странице в Facebook.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    И пусть барбудинцев немного, отмечает политик, и пусть баба Люба из Радомышля никогда про таких и не слышала, и никогда не сможет купить билет на самолет не то, что до Барбуды, но и до Киева, но разве в этом суть?!

    "Никто теперь не скажет, что нет у нас достижений! Вот они вам! Барбуда! Наш посол в США – Валерий Чалый – при подписании безвиза, сказал проникновенную речь про то, что шут с ней, с этой бабой Любой, главное другое, главное, что во всем мире отныне нам завидуют, и главное эти русские нам завидуют и барбудинцы, отныне, будут вместе с нами отстаивать на международной арене наше украино-барбудинское счастье", — подчеркнул Волга.

    Публикация Василия Волги

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