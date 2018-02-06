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    Политика

    Украина получила безвиз со страной оффшоров и онлайн-казино

    (обновлено: )110305
    Острова Антигуа и Барбуда известны как центр онлайн-гемблинга и как страна, предлагающая программу по получению второго гражданства в обмен на инвестиции.
    Посол Украины в США Валерий Чалый подписал соглашение о безвизе с Антигуа и Барбуда
    Укринформ

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с островным государством Антигуа и Барбуда, сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

    Флаги Украины и ЕС
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert
    Легко пришел - легко ушел. Безвиз, все-таки, на грани отмены

    Церемония подписания документов о взаимной отмене визовых требований между двумя странами состоялась в Вашингтоне при участии посла Украины в США Валерия Чалого и посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

    Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.

    "Для нас является ценной позиция каждого государства в ООН и других международных организациях в поддержку Украины. Антигуа и Барбуда выступила с последовательной позицией против нарушения прав человека в Крыму, против попытки незаконной аннексии Крыма, трижды – по трем резолюциях ООН – они голосовали за нашу позицию", — заявил Валерий Чалый, слова которого цитирует "Укринформ".

    По словам Чалого, под флагом государства Антигуа и Барбуда ходит много судов в мире. Поэтому, когда происходят пиратские захваты граждан Украины на таких судах, важно напрямую выходить на государственное руководство этих стран.

    В то же время, посол напомнил, что в этой стране продолжает сохраняться часть арестованных активов Павла Лазаренко: "Несмотря на то, что у нас остаются вопросы невозвратных активов экс-премьер-министра Лазаренко, часть которых все еще находится в Антигуа и Барбуда, здесь возникает много вопросов возвращения украденных в Украине денег, и для этого нужно постоянно поддерживать диалог и на политическом, и на экспертном уровнях", — отметил дипломат.

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    Ранее выяснилось, что с начала действия безвизового режима с ЕС наибольшее количество украинцев посетили Польшу — 94 500 тысяч человек. Следом по посещаемости украинцами идет Румыния — 79 000, Венгрия- 55 000 — 79 000 и Словакия — почти 27 000 человек.

    Справка

    Антигуа и Барбуда — государство на островах Антигуа, Барбуда и Редонда в группе Малых Антильских островов в восточной части Карибского моря. Член Содружества, Организации американских государств.

    Глава государства — королева Великобритании Елизавета II, представленная генерал-губернатором.

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    Среди бизнесменов оффшор Антигуа и Барбуда известен сразу по нескольким направлениям: как центр онлайн-гемблинга и как страна, предлагающая программу по получению второго гражданства в обмен на инвестиции. Антигуа и Барбуда является также популярным портом приписки для яхт, чьи владельцы регистрируют на островах свои роскошные судны.

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