Украина получила безвиз со страной оффшоров и онлайн-казино

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с островным государством Антигуа и Барбуда, сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Церемония подписания документов о взаимной отмене визовых требований между двумя странами состоялась в Вашингтоне при участии посла Украины в США Валерия Чалого и посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.

"Для нас является ценной позиция каждого государства в ООН и других международных организациях в поддержку Украины. Антигуа и Барбуда выступила с последовательной позицией против нарушения прав человека в Крыму, против попытки незаконной аннексии Крыма, трижды – по трем резолюциях ООН – они голосовали за нашу позицию", — заявил Валерий Чалый, слова которого цитирует "Укринформ".

По словам Чалого, под флагом государства Антигуа и Барбуда ходит много судов в мире. Поэтому, когда происходят пиратские захваты граждан Украины на таких судах, важно напрямую выходить на государственное руководство этих стран.

В то же время, посол напомнил, что в этой стране продолжает сохраняться часть арестованных активов Павла Лазаренко: "Несмотря на то, что у нас остаются вопросы невозвратных активов экс-премьер-министра Лазаренко, часть которых все еще находится в Антигуа и Барбуда, здесь возникает много вопросов возвращения украденных в Украине денег, и для этого нужно постоянно поддерживать диалог и на политическом, и на экспертном уровнях", — отметил дипломат.

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Ранее выяснилось, что с начала действия безвизового режима с ЕС наибольшее количество украинцев посетили Польшу — 94 500 тысяч человек. Следом по посещаемости украинцами идет Румыния — 79 000, Венгрия- 55 000 — 79 000 и Словакия — почти 27 000 человек.

Справка

Антигуа и Барбуда — государство на островах Антигуа, Барбуда и Редонда в группе Малых Антильских островов в восточной части Карибского моря. Член Содружества, Организации американских государств.

Глава государства — королева Великобритании Елизавета II, представленная генерал-губернатором.

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Среди бизнесменов оффшор Антигуа и Барбуда известен сразу по нескольким направлениям: как центр онлайн-гемблинга и как страна, предлагающая программу по получению второго гражданства в обмен на инвестиции. Антигуа и Барбуда является также популярным портом приписки для яхт, чьи владельцы регистрируют на островах свои роскошные судны.