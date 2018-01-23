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    В Евросоюзе обсудили механизм приостановления безвиза - СМИ

    (обновлено: )120120
    Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что государств-членов ЕС волнуют две страны - Грузия и Албания.
    Европейский квартал в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв  — РИА Новости Украина. В Европеской Союзе в ходе обсуждения механизма приостановления безвизового режима выразили беспокойством положением дел в Грузии и Албании.

    О ситуации с этими двумя странами сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.

    "Что касается сегодняшнего заседания по механизму приостановления безвизового режима: государств-членов ЕС волнуют две страны — Грузия и Албания, однако ни одна страна (ЕС — Ред.) не предполагает, что механизм приостановления должен быть использован против любой страны, с которой ЕС имеет визовую либерализацию", — написал журналист.

    ​Как сообщалось ранее, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями по президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде.

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