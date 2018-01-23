В Евросоюзе обсудили механизм приостановления безвиза - СМИ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Европеской Союзе в ходе обсуждения механизма приостановления безвизового режима выразили беспокойством положением дел в Грузии и Албании.

О ситуации с этими двумя странами сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Что касается сегодняшнего заседания по механизму приостановления безвизового режима: государств-членов ЕС волнуют две страны — Грузия и Албания, однако ни одна страна (ЕС — Ред.) не предполагает, что механизм приостановления должен быть использован против любой страны, с которой ЕС имеет визовую либерализацию", — написал журналист.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 23 января 2018 г.

​Как сообщалось ранее, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями по президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде.

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