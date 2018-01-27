Легко пришел - легко ушел. Безвиз, все-таки, на грани отмены

Валерий Смеян, обозреватель

В течение января вокруг учреждения в Украине антикоррупционного суда разразилась целая баталия со стороны "группы поддержки реформ" из-за рубежа. Сначала МВФ в форме ультиматума опубликовал открытое письмо с перечнем требований к закону об АКС. Поставив в зависимость от их исполнения дальнейшее сотрудничество. Затем Всемирный банк последовал примеру Фонда и выдал свое письмо, со своими требованиями. Обещав лишить Киев 800 млн. долларов кредитных гарантий, если власть оставит без внимания требования банка. Ну и наконец Еврокомиссия пригрозила запуском механизма приостановления безвиза. Если эта угроза будет приведена в исполнение, то у нынешней украинской власти от президента до парламента, в его провластной части, нулевые шансы переизбраться.

Цитата из заявления-требования представителей ЕС. Чего хотят от Киева:

"Создания действительно независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда в Украине… как части более широкой независимой, эффективной и устойчивой структуры антикоррупционных институтов, также является требованием Европейской комиссии как составляющая мониторинга в рамках механизма приостановления (безвизового режима)".

По этому заявлению Еврокомисии в среде экспертов близких к Банковой разгорелись нешуточные страсти. Мол имеет или не имеет право ЕК запускать такой механизм в отношении Украины. Ведь требование создать АКС не входило и не входит в пакет реформ, которые в свое время выставлял Брюссель к Киеву, в качестве условий для получения безвиза.

Начнем с того, что руководство Евросоюза, несмотря на всякие экспертные трактовки тамошнего законодательства, имеет полное право, как дать нам, так и отнять безвиз. Но, если говорить о законодательстве, то и оно дает все основания Брюсселю привести свою угрозу в действие.

Цитата из законодательства ЕС (ст. 1a п. 2b регуляции 539/2001): "Еврокомиссия будет мониторить, сохраняется ли выполнение специфических требований, по которым оценивалась готовность к введению безвизового режима… Если отчет ЕК покажет, что по крайней мере одно из специфических требований в конкретном государстве больше не выполняется, должна быть запущена процедура (подготовки к приостановке безвиза)".

Входила ли борьба с коррупцией в Украине в число "специфических требований" ЕК для получения безвиза? Безусловно. Тормозит ли Киев, проводя саботаж принятия закона об АКС исполнение требования борьбы с коррупцией? Конечно. Остальное – от лукавого.

Первый годовой отчет Еврокомиссии по мониторингу исполнения требований по безвизу, гласит, что Украина пока выполняет безвизовые требования, но из-за системных атак власти на НАБУ и на Антикоррупционную прокуратуру этот статус может измениться.

В нем также есть перечень из шести пунктов, соблюдения которых ЕС требует от Украины, чтобы "обеспечить полное выполнение и постоянство реформ, осуществленных ранее". Один из них прямо содержит требование создания антикоррупционного суда "в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

Почему еврочиновники так решительно настроены на возможность запуска механизма приостановления безвиза, в случае продолжения саботажа по созданию АКС? Как минимум по двум причинам.

Первая заключается в том, что ЕК уже давала поблажку Киеву в исполнении антикоррупционных обязательств, включенных в свое время в перечень обязательных для получения безвиза. Речь о Нацагентстве по проверке электронных деклараций. За два года работы НАПК под руководством Наталии Корчак сделало все, чтобы декларации были похоронены, а механизм их верификации не заработал.

Киев ежегодно подтверждает готовность создать систему автоматической проверки деклараций, но все обещания остаются пустым звуком. Хотя и прописывается в безвизовых отчетах. То есть уже по этому пункту у ЕС есть полное право отменить Киеву безвиз.

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Вторая причина – создание в течении прошлого года пула "врагов" Украины в ЕС (Венгрия, Польша, Румыния), которые могут пойти на активацию безвизового "оружия" в контексте своих претензий к Киеву. И принуждению его к капитуляции по другим, важным для этих стран, тем. Например, по редакции нового закона об образовании. В руководстве этих стран точно в курсе того, что Киев еще на этапе обретения безвиза саботировал запуск работы НАПК. Но тогда на это все страны члены ЕС просто закрыли глаза. Теперь может настать время об этом вспомнить.

Более того, с учетом опыта саботажа Киевом работы НАПК принятие закона об антикоррупционном суде не означает, что угроза отмены безвиза канет в лету. Ведь Брюсселю очевидно, что Порошенко и его ближайшее окружение ловко умеют вводить европейцев в заблуждение. Проводя антикоррупционные реформы лишь на бумаге. Потому в очередном годовом отчете ЕК об исполнении Украиной "специфических требований" может появиться анализ о том, что АКС, как и НАПК, созданы лишь на бумаге. И не оказывает никакого реального влияния на снижение степени коррупции в стране. Если к этому добавить, что ряд наших соседей заинтересованы в механизме давления на Киев через применение безвизового "оружия", то может случиться и реальный "выстрел". После которого наша страна утратит единственное ощутимое достижение Революции Достоинства – безвизовый режим с Евросоюзом.

Следует также добавить, что если Киев промедлит с исполнением требований западной "группы поддержки реформ", то кроме финансирования МВФ, ВБ и потенциальной потери безвиза, лишится макрофинансовой помощи ЕС. А она запланирована в этом году в размере двух миллиардов евро. И это будет означать крах государственных финансов страны.

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Так что сцепив зубы Петру Алексеевичу придется идти на уступки коллективному Западу. И по крайней мере очень убедительно имитировать исполнение его ультиматума в отношении АКС. Хотя подобная форма диалога и ее принятие Киевом грозит перейти в единственную с западными партнерами Украины. Тогда в будущем все стратегически важные вопросы для последних будут решаться исключительно в ключе формирования угроз Киеву.