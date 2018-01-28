Госпогранслужба сообщила, сколько украинцев воспользовались безвизом

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году более 400 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом, сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк на итоговой коллегии МВД Украины.

Читайте также: Легко пришел — легко ушел. Безвиз, все-таки, на грани отмены

"Безвизовым порядком воспользовались более 400 тысяч украинцев", — сообщил представитель Госпогранслужбы.

Напомним, в Европеской Союзе в ходе обсуждения механизма приостановления безвизового режима выразили беспокойством положением дел в Грузии и Албании. ​Как сообщалось ранее, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями по президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде.