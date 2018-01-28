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    Общество

    Госпогранслужба сообщила, сколько украинцев воспользовались безвизом

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (726)

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    По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка, безвизовым режимом воспользовались более 400 тысяч украинцев.
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году более 400 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом, сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк на итоговой коллегии МВД Украины.

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    "Безвизовым порядком воспользовались более 400 тысяч украинцев", — сообщил представитель Госпогранслужбы.

    Напомним, в Европеской Союзе в ходе обсуждения механизма приостановления безвизового режима выразили беспокойством положением дел в Грузии и Албании. ​Как сообщалось ранее, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями по президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде.

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