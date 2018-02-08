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    Политика

    Названы страны, с которыми Украина может получить безвиз

    (обновлено: )28012
    В МИД Украины заявили, что в настоящее время ведутся переговоры с государствами Персидского залива – Бахрейном, Катаром, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины ИД тщательно работает над введением безвизового режима со странами так называемого шенгенского "белого списка" – теми, которые имеют право безвизового въезда в ЕС, заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в интервью "Европейской правде".

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    "Мы рассчитываем на результат в ближайшее время. Мы делаем все возможное, чтобы достичь цифры 100", которую назвал президент – то есть, чтобы украинцы с биометрическими паспортами смогли путешествовать без виз в 100 стран мира. И это реально достичь", — заявил он, отвечая на вопрос о возможности достижения показателя в "100 стран" в 2018 году.

    В частности, по словам Погорельцева, ведутся переговоры с государствами Персидского залива – Бахрейном, Катаром, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией, также МИД ставит целью взаимную отмену визовых требований с Колумбией, Уругваем и Перу.

    "Есть проекты соглашений о безвизе с Багамскими островами, Вануату, Кирибати, Маршалловыми островами, Палау, Самоа, Соломоновыми островами, Тринидадом и Тобаго. Из государств, больших по размеру – Мексика, Таиланд", — добавил дипломат, уточнив, что не во всех случаях речь идет именно о безвизе. В частности, с Катаром речь идет о варианте получения визы по прибытию, в аэропорту.

    Ранее Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с островным государством Антигуа и Барбуда.

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