Выяснилось, куда украинцы чаще всего едут после введения безвиза

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Больше всего украинцев с начала действия безвизового режима посетили Польшу. За этот период туда съездили 94 500 тысяч человек.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, всего в страны Европейского союза выехали почти 402 тысяч украинцев.

После Польше по посещаемости украинцами идет Румыния — 79 000, Венгрия- 55 000 — 79 000 и Словакия — почти 27 000.

Также стало известно, что воздушными путями воспользовались 146 000 человек.

Всего с начала действия безвизовых была зафиксирована 61 отказ, однако эти данные могут быть некорректными, потому что люди не всегда об этом информируют.

Как сообщалось ранее, депутат Европейского парламента Ребекка Хармс рассчитывает, что Евросоюз не приостановит безвизовый режим для Украины.