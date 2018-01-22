В ЕС рассматривают остановку безвиза с "третьими странами" - СМИ

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Pool via REUTERS

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Евросоюзе рассматривают возможность остановки безвизового режима "с третьими странами", сообщает в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, ЕС недоволен украинским законопроектом об Антикоррупционном суде, но рисков приостановления безвизового режима для нашей страны нет. Однако дипломаты ЕС озабочены ситуацией с беженцами из Грузии.

"ЕС не в восторге от украинского законопроекта об Антикоррупционном суде, но реальной угрозы приостановления безвизового режима нет. На самом деле государства — члены ЕС больше озабочены просителями убежища из Грузии", — написал Йозвяк.

Как сообщалось ранее, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями по президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде.