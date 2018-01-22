наверх
22.01.201814:20
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Политика

    В ЕС рассматривают остановку безвиза с "третьими странами" - СМИ

    (обновлено: )93760
    Дипломаты Евросоюза озабочены ростом количества просителей убежища. Эта проблема занимает их больше, чем законопроект по Антикоррупционному суду в Украине.
    Президент Украины Порошенко и президент Словакии Киска посетили церемонию, посвященную безвизовому режиму с ЕС
    Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Pool via REUTERS

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Евросоюзе рассматривают возможность остановки безвизового режима "с третьими странами", сообщает в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Как Порошенко оставит Украину без безвиза. ЕС по антикорсуду

    По его словам, ЕС недоволен украинским законопроектом об Антикоррупционном суде, но рисков приостановления безвизового режима для нашей страны нет. Однако дипломаты ЕС озабочены ситуацией с беженцами из Грузии.

    "ЕС не в восторге от украинского законопроекта об Антикоррупционном суде, но реальной угрозы приостановления безвизового режима нет. На самом деле государства — члены ЕС больше озабочены просителями убежища из Грузии", — написал Йозвяк.

    Как сообщалось ранее, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями по президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
      Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
      Снег в Черкассах
      Украина: снежно-дождевой армагеддон
      Президент Петр Порошенко. Архивное фото
      Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
      Появились кадры уничтожения турецкого танка в сирийском Африне. Видео
      Сирия: военная операция Турции и реакция в мире