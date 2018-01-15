Евродепутат уточнила, есть ли угроза потери безвиза для Украины

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс рассчитывает, что Евросоюз не приостановит безвизовый режим для Украины.

Об этом Ребекка Хармс заявила в интервью Deutsche Welle.

"Относительно безвизового режима, то действительно его функционирование предполагает выполнение некоторых условий, которые связаны с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что того, чего мы достигли как свободы для украинцев в ЕС, мы не будем касаться", — отметила Хармс.

"Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине (600 миллионов евро, — ред.) из-за проблем в процессе реформ и невыполнения условий, по поводу которых мы достигли договоренностей. Потому что Украине нужны деньги и финансовая поддержка, я вижу это и слышу от людей. Я считаю это хоть и печальным, но необходимым шагом ЕС", — заявила она.

Хармс рассчитывает, что к следующему периоду макрофинансовой помощи Украина выполнит все необходимые требования.

Ранее в первом отчете Еврокомиссии в рамках нового механизма приостановки безвизовых режимов говорилось, что ЕС признает продолжение выполнения критериев визовой либерализации Украиной, однако в свете последних событий требует немедленных действий для обеспечения полноценной имплементации и устойчивости реформ. По последними событиями понимался конфликт силовых ведомств.

Напомним, в начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудничество НАБУ и ФБР было незаконным. Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украине, куда он был приглашен вместе с руководителями НАБУ и САП.

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Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. В ответ НАБУ уже заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.