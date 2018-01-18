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    ЕС сделал резкое заявление об Антикоррупционном суде, намекнув на безвиз

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    в Европейском союзе считают, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде не соответствует обязательствам Украины.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Европейский союз официально выступил с критикой в ​​адрес Администрации президента Украины из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины
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    Об этом говорится в письменном комментарии от имени пресс-секретаря ЕС, который поступил в ответ на запрос "Европейской правды".

    В ЕС напоминают, что Украина брала на себя обязательства по созданию Антикоррупционного суда.

     "Создание действительно независимого и эффективного антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране… Поэтому мы приветствуем подачу законопроекта (президентом)", – говорится в комментарии.

    В то же время президентский законопроект, по мнению ЕС, не соответствует обязательствам Украины.

    "Основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти", – отметили в Брюсселе.

    Представитель Евросоюза подчеркивает, что создание суда в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения условий предоставления безвизового режима.

    "Его создания… требует также Европейская комиссия в рамках мониторинга по механизму визового приостановления", – говорится в комментарии.

    Евросоюз координирует свои усилия с другими международными игроками: "ЕС тесно сотрудничает с США и МВФ в этом вопросе, и, конечно, готов продолжать сотрудничать с соответствующими украинскими органами власти для поддержки этого процесса".

    Напомним, ранее МВФ уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта о создании антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом страны Петром Порошенко, так как документ содержит положения, которые нарушают обязательства Киева перед международными партнерами.

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