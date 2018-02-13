Пограничники зафиксировали заметный спад числа поездок по безвизу

5 каналу" председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.
За последний месяц количество украинцев, воспользовавшихся безвизом, уменьшилось на 15%, и составляет почти 29 тыс. человек. Это втрое меньше по сравнению с первыми 30-ю днями после либерализации визового режима (почти 100 тыс. человек).
"При этом массовых непропусков смежной стороной, как в начале прогнозировали некоторые эксперты, не отмечается, а количество отказов остается незначительным. Только 0,2% от общего количества таких путешественников (10 тыс). В общем, по предварительным подсчетам во въезде в страны ЕС отказано более 60 лицам", — добавил глава ведомства.
Читайте также: Легко пришел — легко ушел. Безвиз, все-таки, на грани отмены
Напомним, в Европеской Союзе в ходе обсуждения механизма приостановления безвизового режима выразили беспокойством положением дел в Грузии и Албании. Как сообщалось ранее, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями по президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде.