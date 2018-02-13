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    Пограничники зафиксировали заметный спад числа поездок по безвизу

    (обновлено: )22610
    За последний месяц количество украинцев, воспользовавшихся безвизом, уменьшилось на 15%, и составляет почти 29 тыс. человек. Это втрое меньше по сравнению с первыми 30-ю днями после либерализации визового режима (почти 100 тыс человек).
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    Барбуда
    luxurylivingmag.com
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    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Всего с 11-го июня 2017 года в Евросоюз в безвизовом порядке проследовали 419 тыс. граждан Украины (3% от общего количества, 12% — от тех, которые отправились по биометрическим паспортам), сообщил в интервью "5 каналу" председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.

    За последний месяц количество украинцев, воспользовавшихся безвизом, уменьшилось на 15%, и составляет почти 29 тыс. человек. Это втрое меньше по сравнению с первыми 30-ю днями после либерализации визового режима (почти 100 тыс. человек).

    "При этом массовых непропусков смежной стороной, как в начале прогнозировали некоторые эксперты, не отмечается, а количество отказов остается незначительным. Только 0,2% от общего количества таких путешественников (10 тыс). В общем, по предварительным подсчетам во въезде в страны ЕС отказано более 60 лицам", — добавил глава ведомства.

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    Напомним, в Европеской Союзе в ходе обсуждения механизма приостановления безвизового режима выразили беспокойством положением дел в Грузии и Албании. ​Как сообщалось ранее, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями по президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде.

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