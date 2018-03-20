Из Украины выдворили "Профессора"

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Полицейские второй раз за полгода задержали криминального авторитета по кличке "Профессор", его выдворили в Турцию, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции.

По данным ведомства, 26-летнего уроженца Грузии, который постоянно проживает в Турции, в сентябре 2017 года задержали и выдворили из Украины с запретом въезда сроком на три года, после этого он незаконно вернулся в Киев. Настоящего имени "вора в законе" полиция не называет.

"Во время пребывания на территории Украины "вор в законе" организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в криминальном мире. При этом "Профессора" больше интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого (бывший Кировоград — Ред.). Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи", — цитирует пресс-служба слова главы киевского управления Национальной полиции Андрея Крищенко.

Как отмечается, криминального авторитета задержали и выдворили в Турцию, правоохранители решают вопрос о запрете ему въезда на Украину сроком на три года.

Ранее на границе Украины и России был задержан криминальный авторитет, "вор в законе" по кличке "Сумбат Тбилисский".